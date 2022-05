« Instinct » : l'expo photo pour rendre hommage aux chiens et aux chats présentée par Royal Canin à découvrir du 19 mai au 19 août

Pour souligner la beauté unique et subtile de nos animaux de compagnie, Royal Canin organise une exposition où seront présentés de magnifiques clichés de chiens et chats, réalisés par 4 photographes de renom.

« Instinct ». C’est ainsi qu’est baptisée l’exposition de photographies faisant partie de la collection privée de Royal Canin, et que la marque d’aliments pour animaux de compagnie organise du 19 mai au 19 août 2022.

Du Protecteur au Prédateur, en passant par le Séducteur, le Frondeur et le Joueur, ce sont les fascinants instincts de nos chiens et chats qui sont mis à l’honneur et révélés sous un nouveau jour à travers des clichés signés Tim Flach, Alexander Crispin, Eric Isselée et Dan Burn-Forti. 4 photographes britanniques, suédois et belge, partenaires de longue date de Royal Canin et plaçant tout leur talent au service de l’animal pour le mettre en lumière.

Royal Canin invite les amoureux des animaux à découvrir ces superbes portraits de canidés et de félins lors d’une exposition 100% pet-friendly, et à l’issue de laquelle un ouvrage exclusif sera proposé à la vente. Ce livre comporte des photos uniques et inédites, faisant également partie de la collection privée de la marque, ainsi que les beaux récits de rencontres animales livrés par les 4 artistes.

« Rendre hommage aux personnalités uniques et attachantes des animaux »

« Chez Royal Canin, nous sommes passionnés par les chats et les chiens, rappelle Claudine Besserer, directrice de la marque. Nous les observons dans leur époustouflante diversité et sommes impressionnés par les relations de complicité extraordinaires qui peuvent s’établir entre l’animal et l’humain. »

D’où cette initiative artistique visant à « les célébrer dans toute leur animalité et de rendre hommage à leurs personnalités uniques et attachantes qui leur confèrent une place spéciale dans nos vies », poursuit-elle.

Rendez-vous, donc, du 19 mai au 19 août au concept store « A la découverte de Royal Canin », 126 rue de Turenne dans le 3e arrondissement de Paris , pour l’exposition « Instinct ».

Entrée libre. Du mercredi au dimanche, 11h à 19h.