Inséparables, ces deux Golden Retrievers redonnent tout son sens au mot "Amour"

© Marisa Folz

Penny et Banjo vivent chez 2 familles séparées, mais ces chiens ont très souvent l’occasion de se voir et profitent pleinement de ces moments partagés. Amis depuis leur première rencontre, ils ont eu la chance de passer 15 jours entiers ensemble. Leur bonheur était total.

C’est la fête à chaque fois que Penny et Banjo se retrouvent. Ces 2 Golden Retrievers s’étaient rencontrés pour la première fois alors que leurs propriétaires respectifs les promenaient dehors. Depuis, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, comme le raconte The Dodo.

Leurs maîtres ont eu la bonne idée de les inscrire à la même pension de jour pour chiens, ce qui leur permettait d’être ensemble 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Pour Penny et Banjo, ces journées partagées étaient ce qu’il y avait de plus précieux, et leurs liens n’ont fait que se renforcer.

Malheureusement, la famille de Penny a déménagé. Même si leur nouvelle maison n’est qu’à 30 minutes de l’ancienne, les quadrupèdes ne peuvent plus se voir autant qu’avant. Néanmoins, leurs parents organisent régulièrement des rendez-vous au parc, à la plage et partout où les chiens sont autorisés. Bien entendu, les Golden Retrievers sont toujours ravis de se retrouver pour jouer et faire les fous.

Par chance, les 2 familles sont parties en vacances l’une après l’autre. Chacune a confié son chien à l’autre. Ainsi, Penny est resté chez les propriétaires de Banjo pendant 7 jours, puis Banjo est allé chez Penny la semaine d’après. Les compères ont donc passé 2 semaines entières ensemble.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas laissé filer cette opportunité, comme le montrent ces photos :

