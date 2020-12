Inquiet pour le chien de son voisin pris au piège dans l'incendie de sa maison, il s'infiltre et le sauve ! (Vidéo)

En s’apercevant qu’une maison était en proie en flammes, un passant n’a pas hésité à braver les flammes pour porter secours à une chienne senior qui se trouvait encore à l’intérieur. Son intervention héroïque a sauvé la vie de l’animal.

Joe Loduha ne se considère pas comme un héros. Pour lui, ceux qui méritent ce qualificatif, ce sont les pompiers. Pourtant, il en est bien un lui aussi, après ce qu’il a fait le 22 septembre dernier.

Ce matin-là, vers 10h30 locales, les pompiers de Wauwatosa, ville du Wisconsin (Midwest des Etats-Unis), étaient appelés à intervenir dans une maison en proie à un incendie. Le feu était si intense qu’il avait atteint le grenier, puis le toit, comme le montrent ces images tournées au moyen d’un drone par CBS 58 :

Le propriétaire des lieux, Patrick Otis, n’était pas chez lui à ce moment-là, mais au travail. En revanche, Darma, sa chienne de 14 ans, s’y trouvait bien.

Joe Loduha, ancien ambulancier devenu charpentier, se rendait au travail quand il a vu de la fumée. Il s’est arrêté et est allé voir un voisin se tenant devant la maison en feu. Il a demandé à ce dernier s’il y avait quelqu’un à l’intérieur, ce à quoi son interlocuteur a répondu qu’il n’en avait aucune idée.

Il a alors défoncé la porte et découvert Darma, assise sur le canapé. Il l’a emmenée dehors et confiée au voisin. Entretemps, un autre témoin avait appelé Patrick Otis pour l’informer de ce qui se passait. L’homme a tout de suite pensé à sa chienne. Il ignorait encore que celle-ci était saine et sauve.

Revenu précipitamment, il a pu retrouver son amie à 4 pattes et remercier chaudement celui qui l’avait sauvée au péril de sa vie. En intervenant, Joe Loduha s’était fait quelques coupures à la main et à la jambe. Il avait également inhalé de la fumée. Mais pour lui, ces blessures ne sont rien comparées au bonheur ressenti lorsqu’il a vu Darma et son maître réunis.