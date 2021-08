Inondations : un chien courageux aide sa propriétaire à pousser une voiture piégée dans l'eau (vidéo)

Cet événement rappelle le moment où un Berger Allemand a aidé un groupe d'hommes à pousser une voiture en panne en Colombie. Cette scène peu habituelle en a impressionné plus d'un. Que le chien ait compris la situation délicate ou qu'il ait simplement perçu cela comme un jeu, son coup de patte a fait la différence !

La bonne action de Puck et Lori Gillies a été saluée par de nombreux internautes. Heureusement, ils ont pu se sécher rapidement comme ils vivent dans le quartier. Le brave Puck a eu droit à un très bon dîner ce soir-là !

« Puck a 10 ans, mais il est en forme », a expliqué son acolyte. « Nous avons des chevaux, donc il est toujours à la ferme et nous faisons du munro bagging. » Cette activité consiste à escalader les plus hauts sommets d'Écosse.

Après cet épisode, pour le moins insolite, Puck a été considéré comme un héros. La vidéo, devenue virale, a été vue plus de 200 000 fois à ce jour.

« Une fois le frein à main desserré, il n'y a eu qu'une ou 2 poussées rapides et il [le véhicule] a commencé à rouler », a déclaré Lori Gillies, 33 ans, au Daily Record . Grâce aux efforts fournis par le duo, les 2 femmes ont réussi à s'extirper de leur piège.

Dans la vidéo postée sur Facebook dimanche 8 août, nous pouvons observer le fidèle chien nager auprès de sa propriétaire. Alors qu'elle commence à pousser l'automobile, l'animal intelligent se dresse sur ses pattes arrière et « imite » son geste.

Elle s'est dirigée vers le véhicule immobile, alors que l'eau atteignait le haut de ses genoux. Mais le plus surprenant, c'est que son fidèle compagnon à 4 pattes l'a suivie !

Du haut de son balcon, il a filmé une femme vêtue d'un imperméable, Lori Gillies, et son chien, un Springer Anglais répondant au nom de Puck, entrer dans l'eau pour aider 2 personnes piégées dans une voiture. Cette dernière ne pouvait pas avancer en raison des inondations importantes. Lorsque Lori Gillies, qui habite au coin de la rue, a remarqué la détresse des automobilistes, elle a décidé de leur prêter main-forte, quel que soit le temps.

La Grande-Bretagne affronte actuellement de fortes pluies. Dimanche dernier, les habitants de Glasgow (Écosse) ont observé des inondations impressionnantes. Lors de ces intempéries, un homme a filmé une femme et un chien poussant un véhicule coincé au milieu des flots.