Incrédule face à l'arrivée d'une militaire dans son foyer, ce chien d'abord inquiet explose de joie quand il se rend compte qu'il s'agit de sa maîtresse ! (Vidéo)

Cela faisait 8 longs mois que Janna, une militaire, et son chien adoré Murphy ne s’étaient plus vus. Quand le moment des retrouvailles tant attendu est enfin arrivé, la réaction du quadrupède a d’abord été quelque peu surprenante, puis extrêmement joyeuse.

Être séparé de son maître n’est jamais facile pour un chien. Le même sentiment est éprouvé du côté de l’humain. La relation entre les 2 êtres est telle que le fait d’être privé l’un de l’autre les plonge dans une grande tristesse. En revanche, leurs retrouvailles sont des moments où le bonheur est total.

C’est précisément le cas pour Janna Berger et son ami à 4 pattes Murphy, qu’elle avait adopté 3 ans plus tôt, précise Shareably.

Faisant partie de l’armée de Terre américaine, la jeune femme devait prendre part à un long entraînement de 8 mois. Janna Berger était ainsi loin de sa famille et de son fidèle compagnon, confié à ses parents.

Ces derniers lui racontaient d’ailleurs que, pendant son absence, le chien avait pris l’habitude de l’attendre derrière la porte de sa chambre, et ce, tous les jours. Heureusement, cette attente a pris fin. La scène du retour de Janna Berger à la maison a été filmée par sa mère.

Janna Berger est arrivée devant chez elle et a appelé Murphy. L’animal est sorti vers elle, puis s’est éloigné. Il était encore confus. Encouragé par sa maîtresse et le père de celle-ci, il s’est de nouveau approché en aboyant. Sa méfiance s’est totalement envolée avec les premières caresses, et là, il a laissé exploser sa joie de retrouver son amie de toujours.

Le canidé s’est mis à sautiller dans tous les sens en remuant la queue, dans une heureuse frénésie dont seul les chiens ont le secret.

Voici la vidéo de leurs retrouvailles :

A lire aussi : Inquiet à l'idée de voir son petit frère pleurer, ce Bullmastiff fait tout son possible pour lui apporter son jouet préféré !