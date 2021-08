Incendies en Grèce : des bénévoles établissent un refuge éphémère pour accueillir et soigner les animaux

En Grèce, les humains ne sont pas les uniques victimes des incendies de forêt, provoqués par une importante vague de chaleur. De nombreux animaux sont secourus par des bénévoles, qui ont établi un abri de fortune à Athènes.

Le nord de la capitale est devenu le nouveau territoire d'Hadès : les flammes ont ravagé la région et se sont propagées dans les bois, ainsi que dans les zones résidentielles à la périphérie de la ville. Des milliers de personnes ont été contraintes à évacuer leurs maisons et à laisser leurs biens derrière elles. Cela incluait malheureusement des animaux domestiques...

© AFP

Certains propriétaires ont pu fuir avec leurs compagnons bien-aimés, d'autres n'ont pas eu cette chance. « Beaucoup de chiens n'ont pas été abandonnés intentionnellement par les familles. Lorsque l'incendie s'est déclaré, des gens étaient au travail et ne pouvaient pas retourner à la maison, il leur était donc impossible d'atteindre leurs animaux de compagnie », a expliqué une bénévole à Metro.

© Dream Of A Safe Haven

De l'espoir au cœur de la tourmente

Des Bons Samaritains ont décidé d'unir leurs forces pour secourir chiens, chats et autres créatures menacées par les incendies de forêt. Nombre d'entre eux ont été retrouvés pétrifiés ou courant frénétiquement dans les rues.

© Louiza Vradi / Reuters

Les sauveteurs ont établi un refuge éphémère en quelques heures dans le but d'accueillir et de soigner les victimes. Le site a hébergé plus de 200 animaux jusqu'à présent. « Il y a des animaux avec des brûlures légères, des problèmes respiratoires, des animaux qui sont épuisés, et nous essayons de faire de notre mieux », a déclaré Eleni Dede, fondatrice du groupe de secours Dogs' Voice. Les animaux arrivant avec des blessures plus graves sont emmenés d'urgence à l'hôpital, rapporte Reuters.

© Louiza Vradi / Reuters

Les volontaires travaillent jour et nuit pour les sauver, tout en devant supporter de hautes températures pouvant parfois atteindre les 45 °C. Mais leurs multiples efforts ne sont pas vains. Et le refuge a reçu plus d'aide que ses organisateurs ne l'avaient prévu. Ces derniers espèrent réunir les animaux avec leurs propriétaires ou leur trouver bientôt de nouveaux foyers.

« La sensibilisation a été fantastique. Nous avons plus de personnes que nous ne pouvons en gérer », a confié Petros Ziogas, un autre bénévole de Dog's Voice. « Notre objectif principal est de se retrouver sans animaux ici. »