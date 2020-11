Incapable de faire ses adieux à son chat, elle décide de le faire cloner en utilisant une mère porteuse

Photo d'illustration

Après le décès de son chat, une Américaine a décidé de le faire cloner. Un chaton génétiquement identique a été mis au monde par une mère porteuse il y a quelques mois. Il est en bonne santé.

Une femme ayant préféré gardé l’anonymat a récemment fait cloner son chat, rapporte People. Habitant Cedar Rapids dans l’Etat de l’Iowa, elle vivait avec son ami félin prénommé M. Tufts, qu’elle avait recueilli et adopté après l’avoir découvert sur un sentier de forêt.

Quand elle a su que l’animal, souffrant d’une maladie respiratoire, n’avait plus longtemps à vivre, elle a demandé à un vétérinaire local, le Dr Kevin Christmas, de prélever des tissus sur le chat. Ceux-ci ont ensuite été envoyés à ViaGen Pets, une entreprise spécialisée dans le clonage d’animaux de compagnie, basée à Cedar Park dans l’Etat du Texas.

Après le décès de M. Tufts, le clonage à proprement parler a été effectué. L’embryon obtenu a été greffé à une chatte qui a joué le rôle de mère porteuse. Elle a ainsi donné naissance à un chaton génétiquement et physiquement semblable à M. Tufts. Lorsque le jeune chat a atteint l’âge de 2 mois, il a été remis à sa propriétaire, émue.

La dame ne parvenait pas à faire ses adieux à son précédent chat. « Je n’ai jamais eu de créature aussi merveilleuse », a-t-elle ainsi confié, ajoutant que sa perte lui avait été encore plus difficile à supporter que celle de ses autres animaux.

Le clone a aujourd’hui 9 mois et se porte très bien. Sa maîtresse le décrit même comme « plus sportif » que M. Tufts, expliquant cela par le fait que lui et sa mère bénéficiaient de soins de meilleure qualité.