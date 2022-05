Incapable d'abandonner sa vieille balle préférée, ce chien se bloque la langue pendant plusieurs heures

Les jouets défectueux ou de mauvaise facture sont très dangereux pour les chiens. Harley, un chien amoureux des balles, en a fait la mauvaise expérience. Sa langue est restée coincée de longues heures dans sa balle préférée. La mésaventure s’est toutefois bien terminée grâce au savoir-faire de son vétérinaire.

Harley est un adorable chien de 2 ans issu d’un croisement entre un Labrador et un Berger Allemand. Ses propriétaires, Lindsay et Adam, vivent en sa compagnie non loin de Lincoln, au Royaume-Uni. Harley est un chien « adorable et doux » inconditionnel des balles.

Comme à son habitude, un jour de février 2022, il s’amuse tranquillement avec son jouet fétiche. « Cette balle verte est tout pour lui. Avant, il y avait un couineur dedans, mais il est sorti en laissant un petit trou », a déclaré Lindsay à Vets Now.

Elle ne s’est donc pas inquiétée de le voir avec sa balle dans la gueule durant plusieurs heures. Pourtant, sa langue s’était coincée dans la brèche.



Vets Now

« Impossible d’enlever la balle de sa gueule »

Lorsque le couple a découvert qu’Harley avait la langue prisonnière de sa balle, Adam l’a emmené d’urgence à la clinique vétérinaire de Lincoln. « Nous avons dû mettre Harley sous sédatif pour pouvoir l'examiner correctement et voir comment nous pourrions retirer la balle », explique Emma Ward, infirmière vétérinaire.

La langue d’Harley avait tellement gonflé qu’une intervention chirurgicale délicate était nécessaire. Avec beaucoup de dextérité, le vétérinaire a réussi à l’extraire. Cependant, « la langue était très meurtrie et enflée, et une partie de la couche supérieure s'était détachée. Nous ne pouvions pas la suturer et il y avait un risque qu'elle se nécrose, ce qui nécessiterait une amputation, mais nous ne le saurions pas avant quelques jours », explique Emma.

A lire aussi : Un chien vole la vedette au mariage de sa propriétaire en s'endormant sur la traîne de sa robe !



Vets Now

Par bonheur, le jeune chien enjoué s’est très vite remis. Le gonflement s’est résorbé, ce qui a permis à Harley de manger et de boire normalement. « Nous sommes simplement heureux que tout se soit bien passé », confient ses propriétaires. Emma, quant à elle, déclare que son cas met en évidence les dangers pour les chiens des jouets défectueux.