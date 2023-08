Ils se lancent à la recherche du chien des pompiers en fugue et font une découverte rafraîchissante

En Arizona (Etats-Unis), la canicule règne quasiment tout l’été et met les organismes à rude épreuve. Tous les moyens sont bons pour s’en protéger, et une chienne appelée Moxie a trouvé le sien alors qu’elle était en fugue.

Moxie n’est pas une Labrador Retriever comme les autres ; elle est pompière. Elle fait, en effet, partie de l’équipe canine de recherche et de sauvetage des pompiers de Phoenix (Phoenix Fire Department). En dehors de ses heures de service, elle se repose et s’amuse au domicile de sa famille à Goodyear, ville située à l’ouest de Phoenix.

Comme tous les Labradors, Moxie adore l’eau. Ce qui n’a rien de surprenant, sachant que la race avait originellement été élevée pour aider les pêcheurs et rapporter le gibier d’eau. Cet attrait pour le milieu aquatique et la chaleur régnant dans la région ont donné lieu à une surprenante découverte de la part de tous ceux qui s’étaient lancés à sa recherche après sa fugue, rapportait azcentral.com le dimanche 13 août.

La veille, la chienne s’était échappée de la maison de ses maîtres. Sa disparition avait été signalée vers 19h30 locales. Les pompiers de Phoenix avaient très vite lancé à un appel à témoin via les réseaux sociaux.

???? MISSING ???? Please help #PHXFire find Moxie, a member of the Arizona Search Dog team for FEMA and the Phoenix Fire Department. She went missing last night around 7:30pm in Goodyear, near 178th ave and Sherman street. (Citrus and Yuma) pic.twitter.com/g3shPvVZH5