Ils retrouvent une chienne sur le point d’accoucher et blessée au milieu d’un parc

La pauvre Lola a vécu de longues heures d’enfer. Elle a été laissée dans un espace vert, livrée à elle-même, tandis qu’elle souffrait d’une fracture à la patte. Pire encore, elle s’apprêtait à accoucher de 2 chiots. Face à sa détresse, des bienfaiteurs ont décidé d’agir et de lui offrir des soins en urgence.

Difficile d’imaginer le désarroi qu’a pu ressentir Lola, une femelle croisée Yorkshire Terrier de 4 ans, en se retrouvant seule dans un parc londonien. La chienne n’avait nulle part où aller. Pourtant, elle avait besoin d’un espace sûr et confortable, car son accouchement était imminent. Heureusement, un bon samaritain l’a retrouvée et l'a aidée juste à temps.

Ce dernier, un dog-sitter, se promenait lorsqu’il a aperçu la petite boule de poils. Laquelle était enceinte et a accouché la nuit suivante de 2 chiots. La famille avait grand besoin d’assistance, alors elle a été confiée à l’organisme de sauvetage animal Battersea, situé à Londres (Royaume-Uni).

Lola avait besoin de soins

La mère chienne nommée Lola souffrait d’une fracture au niveau de l’une de ses pattes avant. Des vétérinaires ont décidé de l’opérer en urgence dès son arrivée. Des membres de l’association ont veillé sur elle pendant toute sa convalescence et se sont occupés des chiots, River et Rain.

Bien qu’ils aient eu un début de vie mouvementé, les choses s’annonçaient positives pour la suite, car ils étaient entre de bonnes mains. C’était aussi le cas pour Lola. La boule de poils a suivi quelques séances de rééducation, puis a rejoint une famille d’accueil avec sa portée.

Battersea

Un nouveau chapitre

Lola pouvait enfin prendre soin de ses petits. Lesquels ont grandi sans soucis particuliers et ont pris confiance en eux au fil des jours. Bien dans leurs pattes, ils sont devenus de jeunes chiens équilibrés et n’ont eu aucun mal à trouver leur maison pour la vie.

Leur maman aussi s’est métamorphosée auprès de ses sauveteurs. Elle qui avait du mal à s’ouvrir est sortie de sa coquille et a dévoilé sa belle personnalité. Diana et Ray Kemp en sont tombés amoureux et l’ont adoptée. Lola s’est parfaitement adaptée à son nouveau quotidien : « À partir du moment où elle est entrée chez nous, c'était comme si elle savait qu'elle était rentrée à la maison » a déclaré sa maîtresse, relayée par Metro.

A lire aussi : L'aventure insolite d'un chien policier après sa fugue nocturne ayant suscité une belle mobilisation

Battersea