Des anciens chiens de travail attendent leur nouvelle vie après avoir été négligés dans un refuge négligent

10 chiens ont été extirpés d’un refuge après avoir été négligés, partageait People. Leurs anciens détenteurs étaient pourtant persuadés de les avoir placés au bon endroit, mais il n’en était rien. Les animaux ont vécu plusieurs jours dans d’horribles conditions. Ils ont été pris en charge par la SPCA de Pennsylvanie (PSPCA).

Les chiens avaient été confiés au personnel d’un refuge de Northumberland. Tous avaient des histoires très fortes, puisqu’ils avaient servi aux côtés des militaires et fonctionnaires de l’État. Ils avaient consacré leur vie à aider les autres et leurs anciens maîtres espéraient qu’ils pourraient bénéficier d’une belle retraite.

Pennsylvania SPCA / Facebook

Un constat insoutenable

Les membres de l’organisme avaient alors fait la promesse que les chiens seraient choyés chez eux, mais la réalité était tout autre. Ils ont vécu l’enfer pendant des jours, retranchés dans des cages exiguës. Ils n’avaient même pas accès à de l’eau propre et devaient se contenter d’une gamelle vaseuse : « Au lieu de recevoir une retraite heureuse, ils étaient confrontés à l'insondable. Les chiens respectés qui avaient autrefois tout sacrifié pour l'humanité étaient maintenant soumis à une vie de saleté et de négligence » écrivait la PSPCA sur Facebook.

Plusieurs chiens ont développé des maladies dues au manque d’hygiène. Beaucoup n’étaient plus que l’ombre d’eux-mêmes alors qu’ils avaient toujours été des héros : « Les corps qui étaient autrefois athlétiques et exsudés de force se sont maintenant détériorés à cause de problèmes médicaux non traités » ajoutait l’organisation.

À la recherche de familles

La PSPCA a récupéré les chiens à la suite d’une enquête. Elle a souligné le fait qu’ils méritaient de rejoindre une maison aimante qui saurait prendre soin d’eux comme ils ont pris soin des citoyens dans le cadre de leur travail : « Pour les chiens qui nous ont si bien servis, le moins que nous puissions faire est de leur fournir un service de logement propre et de soins médicaux ». Chaque candidature sera minutieusement étudiée pour garantir un bel avenir aux rescapés.