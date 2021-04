Ils kidnappent un chien, mais les voleurs se ravisent suite au message touchant de ses propriétaires sur Facebook !

Attristée par la disparition de sa chienne enlevée par un voleur, une retraitée a adressé à ce dernier un émouvant appel sur les réseaux sociaux. Son amie à 4 pattes lui a finalement été restituée.

Le 18 janvier dernier, Daisy, une chienne Cocker Anglais, se trouvait devant la maison de ses propriétaires quand elle a été volée, rapporte Daily Star.

Sa maîtresse, une enseignante à la retraite répondant au nom de Pam Nash, était dévastée après son enlèvement. Elle et son mari William avaient adopté Daisy il y a quelques mois alors qu’elle était utilisée comme reproductrice par le passé. Un lien très fort s’était mis en place entre la chienne et le couple, surtout pendant le confinement.

Ce jour-là, peu avant 9 heures du matin, un homme a garé sa camionnette près du domicile de Pam Nash à Hollingbourne dans le comté du Kent (Sud-est de l’Angleterre). Il en est descendu, puis est reparti avec Daisy dans les bras. Tout a été filmé grâce à la caméra embarquée dans la voiture d’un voisin.

Les heures passaient et la femelle Cocker restait introuvable. Prévenue, la police locale a ouvert une enquête, mais ne parvenait pas à se mettre sur sa piste. La maîtresse de Daisy a alors décidé d’utiliser les réseaux sociaux dans une tentative désespérée d’en appeler à l'humanité du ravisseur.

"Ayez du cœur, s’il vous plaît"

« S’il vous plaît, si vous êtes le conducteur de camionnette qui a pris Daisy à Hollingbourne hier, rendez-la nous. Elle faisait notre fierté et notre bonheur pendant le confinement. Nous l’avions adoptée alors qu’elle était élevée comme reproductrice. Elle ne peut plus avoir de valeur pour vous. […] Vous pouvez la déposer où et quand vous le voulez. Nous sommes des octogénaires. Ayez du cœur, s’il vous plaît », a-t-elle ainsi écrit sur Facebook le lendemain mardi.

A lire aussi : Meilleurs amis, ce vétéran de guerre handicapé décide de faire de son Golden Retriever, le témoin de son mariage !

Son appel a été entendu et a porté ses fruits 2 semaines plus tard. Le mardi 2 février, Daisy était de retour auprès des siens.

Un vol parmi tant d’autres au Royaume-Uni, où ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur depuis le début de la crise sanitaire.