Un jour de pluie, Tory Chang a repéré un jeune animal qui se débattait le long de la route. En sortant de sa voiture pour mieux voir, il a pensé qu’il s’agissait d’un renardeau, piégé dans la boue. L’animal avait froid et était seul, et il avait assurément besoin d’aide. Tory n’a pas hésité plus longtemps. Il l’a pris avec lui dans son véhicule, et a contacté un refuge pour renards pour savoir ce qu’il devait faire.

Le refuge pour renard a pensé qu’il s’agissait d’un chien

Tory a tout d’abord contacté le refuge pour renards For Fox Sake Wildlife Rescue. Il leur a envoyé une photo du bébé.

« Nous avons été immédiatement un peu perplexes parce que le « renard » ressemblait plus à un chiot coyote au niveau du visage, des pattes et de la queue sur l'image sombre et floue que nous avons reçue, mais avait des marques plus comme un renard roux », a déclaré l’association, dans des paroles rapportées par The Dodo.

Pour en avoir le cœur net, le personnel du refuge devait voir l’animal de ses propres yeux. Tory a donc conduit plusieurs heures, et a amené le « renardeau » à l’association. L’animal mystérieux a été nommé Yoti.

Le personnel du refuge a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un renard, mais plutôt d’un chien. Ils ont réalisé des prélèvements pour effectuer un test d’ADN, et ont placé Yoti dans une famille d’accueil, leur structure n’étant pas adaptée pour garder des animaux domestiques.

Un « chiot » trop sauvage

Yoti a continué à grandir, mais son comportement n’était pas celui d’un animal domestique. « En vieillissant, son tempérament s'est avéré trop difficile à gérer pour une famille d'accueil. »

Yoti a donc finalement rejoint le refuge pour renards, en attendant les résultats de ses analyses génétiques.

Quand ceux-ci sont finalement arrivés, ils ont révélé qu’il s’agissait d’un croisement entre un coyote et un chien, avec principalement de l’ADN de coyote.

Suite à ces résultats, Yoti a intégré une nouvelle structure, appelée Walden’s Puddle. Il s’agit d’un centre de réhabilitation de la faune. Le jeune coyote sera donc relâché dans la nature quand il sera prêt.