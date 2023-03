Ils découvrent 6 chiots perdus au milieu de nulle part et s'emploient à leur trouver de l'aide (vidéo)

Alors qu’il roulait sur une route déserte, un automobiliste a vu un groupe de chiots surgir de nulle part et courir à proximité de la voiture. Il n’y avait aucune trace de leur mère, ni aucune habitation à l’horizon. Ces jeunes canidés avaient besoin d’aide, et il fallait la leur apporter sans tarder.

Lorsqu’on est sur une route au milieu de nulle part, on peut s’attendre à tout sauf à ce qu’une demi-douzaine de chiots fassent leur apparition et se mettent à courir désespérément. C’est justement ce qu’a vécu un automobiliste qui traversait un vaste secteur désert du comté de Kern, en Californie.

Il n’y avait que des champs et des vignobles à perte de vue ; aucune habitation ni aucun humain à l’horizon. 6 chiots, dont 4 bien visibles dans la vidéo montrant la scène et partagée sur Instagram, couraient à proximité du véhicule pendant qu’on les filmait.

Les petits quadrupèdes étaient manifestement ravis de rencontrer enfin quelqu’un après n’avoir connu que l’isolement. Pourtant, ils ne se laissaient pas approcher et préféraient s’enfuir en courant à chaque tentative d’entrée en contact.

Dès qu’elle a été prévenue de leur présence, l’association de protection animale locale Bakersfield Strays est intervenue. Yesenia Giles et Natalie Arakel, bénévoles au sein de cette organisation, se sont rendues sur les lieux pour secourir les chiots.

« Une irrésistible envie de les aider »

Elles craignaient le pire pour ces derniers. « Quand j'ai vu les chiots se précipiter sur la route, j'ai été saisie par la peur, confiait Yesenia Giles à The Dodo. J'étais terrifiée à l’idée qu'ils se fassent renverser par une voiture ou qu'ils deviennent la proie d'un coyote. J'ai aussi ressenti une irrésistible envie de les aider et de leur donner une chance de se battre ».

Elles ont finalement réussi à rattraper les jeunes chiens et à les mettre en sécurité, avant de les emmener au refuge Pups Without Borders. Ils y ont été examinés, soignés et nourris, et ont pu se reposer.

Bakersfield Strays / Instagram

Les 6 chiots se sont rapidement adaptés à la vie au refuge. L’équipe a continué d’en prendre soin, de les socialiser et de les éduquer.

Quelques semaines plus tard, des familles aimantes ont été trouvées pour ces adorables toutous. Tous ont pu découvrir leurs maisons pour toujours.