Ils cherchent leur chienne depuis 3 jours et la retrouvent au fond d’un puits sous leur maison dont ils ignoraient l’existence

Une famille de l’Ohio a vécu l’inquiétude la plus totale après la disparition inexpliquée de sa chienne. Ce qu’elle ignorait, c’est que celle-ci trouvait bien plus près - et bien plus profondément - qu’elle ne l’aurait jamais imaginé.

Les Hyden étaient dans l’angoisse depuis 3 jours, se demandant où leur chienne, appelée Blue, pouvait bien se trouver et dans quel état elle était. Ils étaient loin de se douter qu’elle était prise au piège sous leurs pieds, à plus de 7 mètres de profondeur, au fond d’une cavité dont ils ignoraient l’existence. L’animal a été localisé et sauvé le dimanche 1er février, rapportait FOX19 .

Jayla Ann Hyden, son mari Devon, leur enfants et leur chienne habitent le comté de Butler, dans le sud-ouest de l’Ohio (Etats-Unis). Blue avait disparu le jeudi 29 janvier, et sa famille n’avait aucune idée de ce qui s’était produit. Comment s’était-elle échappée ? Quelle direction avait-elle prise ? L’avait-on enlevée ?

En fait, la chienne ne s’était jamais éloignée de la maison. Elle s’y trouvait toujours, mais dans ses entrailles. Blue était coincée dans un puits, sous l’une des pièces de l’habitation. Jayla et Devon Hyden n’en soupçonnaient même pas l’existence.



Butler County EMA, Ohio / Facebook

Dans un post Facebook partagé dans la foulée du sauvetage, la mère de famille expliquait que le vide sanitaire sous la maison avait été inspecté 15 fois et que, malgré cela, le puits n’avait pas encore été découvert, car il était caché par du bois. L’emplacement a été révélé par les pleurs de Blue entendus le dimanche matin.

Les secours ont aussitôt été appelés. Plusieurs équipes sont arrivées sur les lieux, appartenant à l’Agence de gestion des urgences du comté de Butler (Butler County Emergency Management Agency), le Service d’incendie de St. Clair Township (St. Clair Township Fire Department) et le Service d’incendie de Liberty Township (Liberty Township Township Fire Department).

“Nous n'aurions jamais deviné qu'elle était juste sous notre nez”

Les intervenants ont dû percer une ouverture dans le plancher pour avoir accès à l’entrée du puits. 2 d’entre eux sont ensuite descendus au fond pour harnacher Blue, qui a ensuite été remontée à la surface en toute sécurité.



Butler County EMA, Ohio / Facebook

“Nous sommes tellement reconnaissants envers tous ceux qui ont partagé notre publication pour aider à retrouver notre fille. Nous n'aurions jamais deviné qu'elle était juste sous notre nez tout ce temps. Enorme merci à l'équipe de sauvetage technique du comté de Butler et aux pompiers de St. Clair Township”, peut-on lire dans la publication de Jayla Ann Hyden.

Butler County EMA, Ohio / Facebook

Cette dernière précise que Blue a été examinée par un vétérinaire et qu’elle se porte bien.