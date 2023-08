« Il s’appelait Paco et n’avait que 3 ans » : le combat d'une association pour rendre justice à un chien pendu

« Le jour viendra où les hommes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd’hui le meurtre de leurs semblables », a écrit le visionnaire Léonard de Vinci. Si les grandes vacances n’avaient pas pointé le bout de leur truffe, les élèves d’un lycée drancéen auraient fait une découverte macabre en fin de semaine dernière : un Malinois a été pendu à la grille de l’établissement. La pauvre bête a été condamnée à la potence, tel un vulgaire malfaiteur.

« Son tortionnaire n’a même pas pris la peine de décrocher son cadavre, révèle APA dans un communiqué de presse déchirant, il ne fait absolument aucun doute que cet acte de barbarie a été commis volontairement et dans l'objectif de lui procurer une longue et douloureuse agonie. »

© Action Protection Animale

Selon les dires de l’organisme, les caméras de surveillance de la ville ont filmé un homme aux alentours de 3h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Les images montrent l’individu en train d’asséner de multiples coups au chien. « Muselé et attaché », il ne pouvait « ni fuir ni se défendre ».

À la suite de cette tragédie, l’association a déposé plainte pour « actes de cruauté ayant entraîné la mort ». Un délit passible de 75 000 € d’amende et 5 ans de prison. « Le commissariat de Drancy prend l'affaire très au sérieux et l'individu est activement recherché », souligne APA.

© Action Protection Animale

« Il s’appelait Paco et n’avait que 3 ans »

Parallèlement au travail effectué par la police, une enquêtrice de l’association a mené des investigations. « De fil en aiguille, elle est parvenue à localiser une espèce de squat où vivrait le propriétaire du chien, explique un porte-parole de l’organisme, plusieurs patrouilles se sont déplacées afin de tenter de l'interpeller, mais l'individu n'était malheureusement pas sur place. »

Une enquête de voisinage a permis de reconstituer le sombre puzzle. D’après les informations récoltées à ce jour, le criminel aurait récupéré le Malinois 15 jours avant la date fatidique. Cet ange, dont les ailes ont été violemment arrachées, a atterri tout droit au Pandémonium : non seulement il vivait attaché dehors au milieu de ses excréments, mais il était aussi battu.

© Action Protection Animale

A lire aussi : Des Chihuahuas seniors terrifiés se transforment totalement en courant dans l'herbe pour la première fois

« L’homme aurait tenté de l’abandonner à la SPA, mais aurait renoncé, car il ne voulait pas payer les 80 € de frais d’abandon, indique l’équipe d’APA, il préfèrera tuer ce pauvre chien de ses mains. »

À l’heure actuelle, le mis en cause est toujours activement recherché. Le meurtre de l’animal a provoqué un grand émoi sur la Toile. Un animal qui avait une vie et un nom : « Il s’appelait Paco et n’avait que 3 ans. »