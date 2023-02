Il remue ciel et terre pour retrouver son Bulldog volé alors qu'il était dans sa voiture

Pendant 2 jours, le propriétaire d’un Bulldog Anglais appelé Ronnie cherchait inlassablement ce dernier, disparu lors du vol de sa voiture. Si la police était sur l’affaire, c’est grâce à une dame bienveillante que le jeune homme a pu renouer avec l’espoir et que le chien a vu son cauchemar prendre fin.

Un chien a été retrouvé sain et sauf le surlendemain de son vol, alors qu’il se trouvait dans la voiture dérobée de son maître, rapportait WSB-TV.

Trey Specht habite Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis), avec son chien Ronnie. Entre lui et le Bulldog Anglais, c’est une grande et forte amitié qui s’est tissée au fil du temps. Tous 2 sont inséparables. « Je ne l'ai jamais entendu grogner une seule fois. Il adore lécher les gens. Il est juste le chien le plus gentil qui soit », dit de lui son propriétaire.

Ils ont pourtant été arrachés l’un à l’autre pendant 2 longs jours, suite au vol de la voiture de Trey Specht. Les faits ont eu lieu le lundi 30 janvier. Ce soir-là, il s’était rendu à la pharmacie dans le quartier de Buckhead. Il avait stationné son véhicule devant la boutique, laissant Ronnie à l’intérieur.

Il n’y est resté que quelques minutes, mais à sa sortie de l’établissement pour rejoindre son véhicule et son ami à 4 pattes, tous 2 avaient disparu.



Trey Specht / Facebook

Trey Specht a pu suivre la localisation de son automobile grâce au GPS. Les voleurs se servaient de la voiture pour faire des dérapages sur un parking, avant de prendre la fuite. Quand la police l’a retrouvée et récupérée, elle avait foncé dans un poteau et le chien ne s’y trouvait plus.

Désespéré, Trey Specht a poursuivi ses recherches. Pendant ce temps-là, une habitante découvrait Ronnie à quelques pas du lieu de l’accident et le recueillait pour en prendre soin. Betty Wilson ne savait pas encore que son maître le cherchait. Ce n’est qu’en voyant l’information dans les médias qu’elle s’en est rendu compte.

Elle a aussitôt contacté le propriétaire du Bulldog Anglais pour lui annoncer qu’il était en sécurité auprès d’elle.

« A jamais reconnaissant envers cette douce dame »

Le mercredi 1er février, c’est donc un Trey Specht soulagé et plein de gratitude envers Betty Wilson qui est allé chez cette dernière pour retrouver Ronnie et le ramener à la maison.

Il lui a rendu hommage sur Facebook, expliquant qu’elle s’était « occupée de [Ronnie] comme s’il était son chien ».

« Je serais à jamais reconnaissant envers cette douce dame », a-t-il ajouté.