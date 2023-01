Il n'espérait plus retrouver son chien perdu, puis voit un canidé lui ressemblant dans la vidéo d’un refuge

Une famille a retrouvé son chien des mois après sa disparition, grâce à une vidéo postée sur la page Facebook d’un refuge. Un récit rapporté par 13abc.

Michael Feaster et son ami canidé Ivan sont extrêmement attachés l’un à l’autre. Cet habitant de Toledo, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), le décrit comme étant « la plus grande bénédiction » qu’il lui ait été donné de recevoir. Il qualifie aussi son retour au bout de 8 longs mois d’absence de « miraculeux ».

Il avait adopté Ivan alors que ce dernier était encore un petit chiot placé en famille d’accueil. Ce chien l’avait ensuite aidé à traverser une année particulièrement difficile, marquée par le « stress, la dépression et un chagrin d’amour ».

Il y a 8 mois, Michael Feaster avait laissé Ivan chez sa petite-amie de l’époque. C’est là que le quadrupède s’était volatilisé. L’animal restait introuvable malgré les incessantes recherches menées par son inconsolable maître.

Une silhouette familière

Récemment, le père de famille parcourait la page Facebook du refuge local, celui du comté de Lucas, quand il est tombé sur une vidéo qui l’a interpellé. Un chien apparaissant à la 18e seconde de la séquence lui paraissait familier. Et pour cause ; c’était Ivan. En visionnant les images à plusieurs reprises, il n’avait plus aucun doute.

Comme Ivan n’était ni pucé ni tatoué, les bénévoles n’en connaissaient pas l’identité et l’avaient appelé Scooter. Le 2 janvier 2023, c’est un Michael Feaster extrêmement ému qui s’est rendu à la structure d’accueil pour retrouver son chien adoré et le ramener à la maison. Ivan est désormais identifié et castré.

