Il met en garde les autres propriétaires après que son chien est tombé malade en ingérant des feuilles de cannabis dans un parc

Lors d'une promenade avec son chien à Calf Heath Reservoir (Angleterre), David Williams a eu la frayeur de sa vie. L'animal est soudainement tombé malade. La raison ? L'ingestion de feuilles de cannabis.

Holly, une femelle Bedlington Terrier, s'avère généralement décontractée. Mais lors d'une balade, le 19 novembre 2021, la chienne l'était beaucoup plus que d'habitude...

« Je l'avais emmenée faire sa promenade habituelle. Je l'avais laissée partir et elle a reniflé quelque chose derrière un buisson », a expliqué son propriétaire à Mirror. « Je l'ai rappelée, et quand nous sommes montés dans la voiture, elle n'avait pas l'air bien et se sentait bizarre. »

L'homme de 58 ans, originaire de Cannock, dans le comté du Staffordshire, a conduit son compagnon à 4 pattes chez le vétérinaire, après avoir découvert l'origine du problème. Holly avait avalé des feuilles de cannabis qui traînaient par terre.

© Anita Maric / SWNS

Une mise en garde

Après avoir reçu une injection de la part du professionnel de santé, le canidé, qui était très souffrant, a commencé à se sentir mieux. Bien qu'elle ait survécu à cette épreuve, sa famille devait surveiller attentivement son état au cours des prochains jours.

Ce n'était malheureusement pas la première expérience de Holly. Il y a 4 mois, elle est tombée malade après avoir ingéré un joint de cannabis déniché dans le même parc.

© Anita Maric / SWNS

David Williams a alerté les autorités locales, et met en garde les autres propriétaires d'animaux de compagnie contre les dangers des drogues jetées dans les espaces publics. « Les promeneurs doivent se montrer très prudents avec leurs chiens », a indiqué le quinquagénaire. « Je n'y retournerai plus. »

Toujours d'après le journal Mirror, la police lui a donné des conseils et affirme que le conseil local est responsable de l'élimination de tous les déchets.

A lire aussi : 2 chiens de la police militaire à la retraite récompensés pour leur travail exemplaire

© Anita Maric / SWNS