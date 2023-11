Il entend un animal pleurer de toutes ses forces et découvre un chiot « de la taille d’une souris » sur la route (vidéo)

Un bon samaritain a été interpellé par les cris d’une jeune chienne qui errait près de chez lui. La petite n’avait ni fratrie, ni mère et semblait souffrir de sa solitude. Ses appels à l’aide ont été entendus et lui ont ouvert les portes d’un meilleur avenir.

Un habitant de Lonavala, ville indienne située dans l’État du Maharashtra, a récupéré un chiot de quelques semaines laissé seul dans la rue. Il l’a couvert d’amour avant de le placer sous la garde d’une association. La suite de l’histoire, partagée par The Dodo, n’est qu’amour et bonheur.

La petite chienne bicolore, nommée Yuki, n’avait nulle part où aller. Elle était livrée à elle-même du haut de ses 3 semaines. Tout ce qu’elle pouvait faire, c’était aboyer dans l’espoir d’être écoutée.

strays_of_panvel / Instagram

« J'ai entendu un chiot pleurer dehors »

Manasvi Pawase l’a entendu à travers ses fenêtres et s’est inquiété. Il est sorti et s’est retrouvé face à cette minuscule boule de poils en détresse : « J'ai trouvé ce petit chiot [...] de la taille d'une souris, juste devant notre porte » témoignait-il. En s’approchant, il a découvert à quel point le rescapé était doux et amical. Séduit, l’homme au grand cœur l’a glissé sous son pull pour le réchauffer et l’a emmené chez lui.

Une fois chez son bienfaiteur, Yuki s’est montrée très affective : « Elle était ravie de rencontrer enfin un humain qui lui donnerait la chaleur de l'amour [...] Il semblait qu'elle en avait été privée pendant très longtemps » déclarait le bon samaritain.

Un meilleur avenir

Ce dernier est bénévole pour le refuge local Strays of Panvel. Il a pris soin de sa protégée avant de lui trouver une famille d’accueil. Sur place, Yuki a fait l’unanimité. Elle aimait aussi bien les humains que ses congénères et se débrouillait très bien au quotidien pour son âge.

Avec toutes ses qualités, Yuki n’a pas mis longtemps à trouver sa maison pour la vie. Des adoptants lui ont offert une seconde chance : « Nous parions que vous ne regretterez pas de l'avoir ramenée à la maison » écrivait un porte-parole sur Instagram.

strays_of_panvel / Instagram