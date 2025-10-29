« Il a peur de tout perdre » sa maîtresse révèle la vraie raison derrière la mystérieuse habitude de son chien à tout collectionner (vidéo)

L’habitude de ce chien a beaucoup amusé les internautes. Tous les jours, il se promène dans sa maison, à la recherche d’objets à chiner et à garder précautionneusement dans son panier. Son passé particulièrement chaotique, nous apprend sa propriétaire actuelle, est une clé importante pour comprendre cette attitude très particulière.

La raison de cette habitude a fendu le cœur des internautes qui ont découvert la personnalité de Duke, 9 ans, à travers une vidéo publiée sur Instagram. Adopté il y a 18 mois après avoir vécu auprès de plusieurs propriétaires dans différents lieux, le chien semble heureux d’avoir atteint la stabilité qui lui était plus que nécessaire.

The Dodo

Un accumulateur qui fascine les internautes

Bon nombre de chiens prennent plaisir à piquer les chaussures ou les chaussons de leurs propriétaires pour les cacher ou les garder dans leur panier. Ce chien, Duke, ramène toutes sortes d’objets, y compris les plus étonnants comme des cadres, un paquet de rouleaux de papier toilette ou encore des cartons. Le chien de 9 ans, on le voit dans la vidéo Instagram, a le pas assuré lorsqu’il procède à ces déménagements quotidiens.

Si la teneur première de la vidéo est plutôt humoristique, par la diversité des objets transportés, et surtout leur taille parfois dépassant celle du chien, on constate rapidement qu’une raison plus émouvante se cache.

The Dodo

Une raison qui fend le cœur

Dormir avec un cadre ou un panier à linge n’est sans doute pas la meilleure des idées, s’amusait un internaute. Pourtant, Duke ne fait pas cela par hasard. Compréhensive, douce et attentive, sa maîtresse expliquait à PetHelpful que son chien adopté il y a 18 mois est confronté à une peur permanente de tout perdre, comme il a pu l’expérimenter par le passé à l’occasion de ses changements de propriétaires et de domiciles.

Accumuler des objets, est donc une manière de s’approprier sa maison et de constater que ses nouveaux propriétaires le laissent expérimenter comme il le souhaite. C’est donc majoritairement par contrôle que le Golden Retriever agit de la sorte.

Les internautes témoignent

Duke n’est visiblement pas le seul à accumuler des collections étonnantes. En commentaires, un utilisateur expliquait : « Nous avons un Goldendoodle issu d’un refuge qui est avec nous depuis 2 ans et demi. Au cours de ses 2 premières années, il a constamment accumulé des choses et les stockait dans son lit : de la vaisselle, des chaussures, des bouteilles de vin, des chapeaux. La seule chose qu’il aime encore garder désormais, ce sont les chaussures ».

The Dodo

Les comportements de nos toutous ne sont donc jamais anodins.