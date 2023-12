L'icaridine, la nouvelle substance innovante utilisée comme antiparasitaires par le Laboratoire Francodex pour protéger nos animaux de compagnie

Aujourd’hui, les animaux de compagnie sont considérés comme des membres à part entière de la famille. À ce titre, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à vouloir leur acheter des produits sains et de qualité. Les antiparasitaires n’échappent pas à la règle ! Pour répondre aux attentes des maîtres et préserver le bien-être de leurs petits compagnons, le Laboratoire Francodex a développé une nouvelle gamme de répulsifs innovants à base d’icaridine.