La belle histoire d'amitié naissante entre Apollo le chien d'assistance et un ancien maître-chien militaire endeuillé

Adam Griffin était maître-chien dans les Marines et donc habitué à avoir un canidé à ses côtés pendant des années. Son retour à la vie civile n’avait pas été simple, encore moins après le décès de son premier chien d’assistance. Apollo est venu l’aider à surmonter son chagrin et combler le vide laissé par son défunt congénère.

Ancien sergent-chef dans le Corps des Marines des Etats-Unis, Adam Griffin avait servi 12 ans aux côtés d’un chien spécialisé dans la détection d’explosifs.

En 2014, il avait quitté son poste de maître-chien dans l’infanterie de marine américaine pour revenir à la vie civile, chez lui en Floride. Cette phase de transition avait été particulièrement délicate pour lui. « Pendant 12 ans, j'ai eu un chien collé à ma hanche, dit-il à KBTX. Quand j’ai quitté [l’armée], ce chien est parti. C'était comme un trou, une pièce manquante au puzzle de ma vie. »



L’homme avait ensuite retrouvé la plénitude grâce à Dash, Labrador Retriever que lui avait confié Labs for Liberty. Cette association basée à Morgan, dans l’Etat de l’Utah, forme des chiens d’assistance à destination des vétérans.

Une nouvelle période difficile s’en est suivie pour Adam Griffin, mais il s’est accroché à l’espoir et sa patience a été récompensée récemment. Son nouvel ami à 4 pattes s’appelle Apollo.



Transfuge de Labs for Liberty lui aussi, Apollo a passé 9 mois chez Hailey et Mike O’Connell, qui ont ainsi été à la fois sa famille d’accueil et ses formateurs.

« Apollo comble ce grand vide »

Depuis qu’il l’a rencontré, Adam Griffin revit. « Je ne suis pas à l’aise avec les foules, avoue-t-il. Je ne suis pas le meilleur quand il s’agit d’interagir avec les gens. Étant donné que j'ai le chien, cela détourne, en quelque sorte, leur attention. Tout le monde se concentre sur le chien. »

Apollo « comble ce grand vide que je ressentais en n’ayant pas de chien à ma gauche comme c’était le cas pendant des années », poursuit l’ancien soldat.

Le chien et son nouveau maître ne se connaissent que depuis peu, mais ils ont déjà tissé des liens solides, ce dont Hailey O’Connell peut témoigner. « C’est déjà tellement incroyable de voir l’impact qu’il a eu et à quel point il est déjà attaché à Adam », indique-t-elle en effet.