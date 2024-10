Grosse frayeur et 9000 euros de frais vétérinaires pour le propriétaire d'un chien ayant avalé un hameçon lors d'une promenade près d'une rivière

Quand un chien avale un hameçon de pêche, ce dernier risque de perforer « les organes internes, entraînant une péritonite, une septicémie et éventuellement la mort », explique Jess Dann, directrice de la clinique vétérinaire East Lincs Emergency Vets, à la BBC.

L’établissement situé à Louth a récemment admis un chien ayant vécu cette mésaventure. Le quadrupède en question est un croisé Dobermann / Laizhou Hong (Chien rouge chinois) répondant au nom de Ripley.

Lui et son propriétaire Robert Dawson étaient en promenade aux abords de la rivière Witham, non loin de chez eux à Bardney, quand l’homme a remarqué qu’un morceau de fil de pêche pendait de sa gueule. Il l’a aussitôt retiré, constatant avec effroi que l’hameçon n’était plus au bout de la ligne ; cela signifiait, en effet, que l’animal venait de l’ingurgiter.

Il l’a aussitôt emmené à la clinique East Lincs Emergency Vets, située à une trentaine de kilomètres. Une première intervention chirurgicale a été effectuée, mais elle n’a pas permis d’extraire le corps étranger. « J'étais très triste et bouleversé. Je ne pouvais que m’accrocher à l’espoir », raconte Robert Dawson.

Fort heureusement, la seconde a été la bonne. L’hameçon a été retiré en toute sécurité de l’estomac de Ripley, qui s’en remet à la perfection et reprend progressivement le cours normal de sa vie.



« Je vous supplie de ne pas jeter de détritus »

S’il a dû débourser 7500 livres sterling (9000 euros) de frais vétérinaires pour sauver son chien, Robert Dawson est soulagé de cette issue heureuse. Il adresse néanmoins un appel aux pêcheurs, leur demandant de ne pas abandonner leurs équipements en quittant les lieux. « Je vous supplie de ne pas jeter de détritus du tout, qu'il s'agisse d'objets de pêche ou autres, leur dit-il, en effet. Nous voulons tous profiter de la campagne ».

Jess Dann indique avoir remarqué une recrudescence d’incidents de ce type ces derniers temps. « Normalement, c'est quelque chose que nous ne voyons probablement que 2 ou 3 fois par an. Cette année, nous en avons vu 4 ou 5 rien qu’en été », explique la directrice de la clinique vétérinaire.