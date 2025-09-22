Grandir avec un chien change une vie, et cette famille en témoigne avec leur compagnon devenu leur protecteur depuis 7 ans

Cette mère de 3 enfants est revenue sur l’évolution bouleversante de son American Bully de 7 ans. Depuis son arrivée, le petit chien a été parfaitement accueilli par les enfants de la famille. Élevé quasiment comme un petit humain, le chien est désormais un parfait chien de famille, aussi joueur que protecteur.

L’évolution des chiens de famille est souvent passionnante. Tasia, cette mère de famille qui partage son expérience de vie sur TikTok (@oso.and.koa) a souhaité rendre un hommage à son American Bully, Oso, qui est adoré par toute la famille, en particulier ses enfants qui ont chacun une relation très forte avec leur animal.

« Oso a rejoint notre famille comme un cadeau de Noël »

L’arrivée d’Oso n’était pas particulièrement prévue, raconte Tasia à Newsweek. « Il est arrivé à notre porte dans une boîte, c’était magique et ça m’a fait fondre le cœur de voir à quel point mes enfants étaient heureux », expliquait-elle. 7 ans après, le bonheur est toujours aussi présent dans cette famille qui a vu grandir ses enfants aux côtés d’une boule de poils aimante et très sensible.

@oso.and.koa / TikTok

Grandir avec un chien : des bénéfices prouvés par la science

Il y a quelques années, une étude du Center for Disease Control and Prevention a rendu le résultat d’une étude portant sur l’influence de la présence d’un animal de compagnie sur le bien-être des enfants. Il est évident pour les scientifiques que la présence d’un animal au sein d’un foyer permet de réduire le stress potentiel des enfants. Au final, les enfants qui côtoient des animaux durant toute leur enfance ont tendance à être moins anxieux, notamment grâce à un niveau d’ocytocine plus élevé que la moyenne.

@oso.and.koa / TikTok

« Le chiot de rêve »

Dès son arrivée, Oso, en tant que chiot, a suivi le rythme des 3 enfants de Tasia. Il n’a pas commis les fameuses petites bêtises des petits chiens, et a été très influencé par les comportements des jeunes enfants. Tasia expliquait : « Ma fille lui a appris à ramper après l’avoir appris à l’école lors des exercices d’alerte incendie ». Considéré comme un frère, Oso a pris le relais à l’âge adulte en devenant à son tour un guide.

« Il est devenu le protecteur de mes enfants »

Depuis qu’il a pris un peu plus d’assurance, Oso inculque des valeurs primordiales aux enfants de sa famille. Selon la mère de famille, il leur a donné le sens des responsabilités, le sentiment aussi d’être protégés.

Dans sa vidéo TikTok, Tasia rend un hommage plus global aux « chiens de famille », qui sont des maillons essentiels d’une enfance sereine.