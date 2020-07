À 24 ans, il utilise les pneus usagés pour fabriquer des paniers aux chiens et chats errants de la ville

Un jeune écologiste et ami des animaux a trouvé le moyen de venir en aide à la fois à l’environnement et aux chats et chiens errants.

Il s’appelle Amarildo Silva, il a 24 ans et il est brésilien. Il a conscience du danger que représentent les pneus lorsqu’ils sont jetés dans la nature ou brûlés. En effet, les pneus sont une grande source de pollution et peuvent empoisonner les eaux et la terre. Il faut donc suivre un processus strict pour les éliminer avec un moindre dégât.

Par ailleurs, Silva a remarqué que les chats et les chiens errants utilisaient les pneus jetés dans la rue comme abri. L’idée lui est alors venue de combiner ces 2 éléments et de transformer les pneus en paniers pour animaux.

Cela fait maintenant 3 ans que ce jeune homme a entrepris sa louable mission de recyclage. Ses produits sont vendus à des prix peu élevés. Le jeune homme varie les formes et les couleurs. Il coud lui-même les petits matelas et oreillers qui équipent le pneu recyclé.

4000 unités ont pu être vendues depuis le début de son aventure, rapporte Foozine.

Silva soigne ses produits et inscrit le nom de l’animal qui recevra le lit.

De plus, le jeune entrepreneur pense à faire profiter les ONG qui œuvrent en faveur de la cause animale en leur reversant un pourcentage de ses revenus. Il est possible d’obtenir un de ses paniers en le contactant via son compte Instagram, bien qu’il ne vende ses produits que dans son pays.