Garde et promenade des chiens après la rentrée ou la reprise du travail : l'enquête révélatrice d'Emprunte Mon Toutou

Les 3 quarts (73,9%) des salariés propriétaires canins reprennent le travail hors domicile en septembre. Et donc, seuls 26,1% le font en télétravail. C’est ce qu’indique l’enquête récemment menée par la plateforme Emprunte Mon Toutou (EMT) autour de la rentrée. Toutefois, même en travaillant à la maison, on est forcément moins disponible pour son chien.

Se posent donc les questions ayant trait à la garde de l’animal, ses promenades et son bien-être. Chaque année durant cette phase de reprise, Emprunte Mon Toutou voit le nombre d’inscriptions sur sa plateforme augmenter de 35%. Cela signifie 2 choses :

Il s’agit d’un véritable besoin et d’un enjeu important pour les maîtres

Emprunte Mon Toutou constitue une solution fiable et recommandée

Comme évoque plus haut, la plateforme a mené sa propre enquête autour du retour au travail post-estival et l’attitude des propriétaires canins durant cette période.

Des propriétaires conscients de l'important des promenades, mais pas forcément en mesure de les assurer

En ce qui concerne la promenade, le sondage révèle que seul un maître sur 3 emmène son chien en balade selon le rythme recommandé par les vétérinaires. Ce dernier est de 3 promenades quotidiennes de 30 minutes minimum. Pour les canidés sportifs, ce besoin d’activité est encore plus important.

La majeure partie des propriétaires se chargent eux-mêmes de promener leurs toutous ou se font substituer par un membre du foyer. D’autres demandent à un proche de le faire, alors qu’ils sont 17% à solliciter les services gratuits d’un emprunteur EMT.

Par ailleurs, près de 7 personnes interrogées sur 10 (68,1%) indiquent avoir déjà pensé à Emprunte Mon Toutou pour la promenade de leur fidèle compagnon.

Une plateforme basée sur l'entraide, la confiance et la sécurité

La solution Emprunte Mon Toutou répond parfaitement à ce besoin durant les périodes délicates comme la rentrée comme tout au long de l’année, mettant en relation propriétaires et bénévoles passionnés d’animaux.

La plateforme compte aujourd’hui plus de 800 000 membres en France et 900 000 en Europe. Elle propose également une assurance et une assistance vétérinaire 24h/24 pour assurer la sécurité des chiens et la tranquillité d’esprit de leurs familles.

Confiance, bien-être de l’animal, échanges et amitié sont les valeurs qui font d’Emprunte Mon Toutou la communauté préférée des amoureux des animaux en quête d’alternatives de qualité pour la garde et la promenade.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur empruntemontoutou.com.