French Bandit et Lancel créent la collection Love ≠ Illusion pour sublimer vos animaux de compagnie

Forts de leurs précédentes collaborations, French Bandit et Lancel s’associent une nouvelle fois pour créer des produits exceptionnels à destination de nos amis à fourrure. Le 17 février dernier, les 2 marques françaises de renom ont lancé la collection Love ≠ Illusion : une gamme de 8 accessoires captivants et élégants pour chiens et chats.

French Bandit, spécialisé dans les accessoires « nouvelle génération » pour animaux, et Lancel, connu pour sa maroquinerie de luxe, ont uni leurs forces pour imaginer une nouvelle collection intitulée Love ≠ Illusion. Disponible depuis ce 17 février, elle propose des produits hauts en couleur et raffinés qui promettent de séduire les propriétaires de chiens et chats les plus exigeants.

Une collection iconique

Colliers, bandanas, harnais, laisses et pochettes sont au catalogue de cette nouvelle collection pleine d’élégance, de style et de qualité. Assemblés à la main dans des ateliers parisiens, ces accessoires sont aussi robustes que design. Ils respectent le confort et la solidité dont les animaux ont besoin.

La collection Love ? Illusion se démarque par son inspiration : celle de l’emblématique L de Lancel, qui se répète sans fin pour créer une illusion saisissante. Imprimés en 2 nuances (rose doux et monochrome), ces produits sont sont dotés d’un motif captivant et hypnotisant.

Avec les accessoires French Bandit et Lancel, votre boule de poils préférée sera à la pointe de la mode ! Vous pouvez enfin habiller votre chien ou votre chat de manière pratique et esthétique, tout en lui offrant une touche de sophistication grâce à un design inspiré de la marque de maroquinerie de luxe.

Pour vous les approprier sans plus tarder, rendez-vous sur le site de French Bandit et dans les boutiques Lancel. Les prix des articles de la collection Love ? Illusion oscillent entre 35 et 85 €.