Forte mobilisation pour porter secours à un chien tombé dans un puits abandonné

Après avoir échappé à son propriétaire, un chien s’est retrouvé pris au piège au fond d’un puits désaffecté et ne pouvait qu’aboyer sa détresse pour qu’on lui porte secours. L’aide est venue des pompiers, qui sont rapidement intervenus et l’ont remis à sa famille.

Les pompiers ont secouru un chien tombé au fond d’un puits abandonné, dans une ville du Nord-est des Etats-Unis. Un récit rapporté par WUSA9 ce dimanche 25 juillet.

L’incident avait eu lieu la veille. Le samedi 24 juillet au soir, un homme promenait son ami à 4 pattes, un croisé Labrador Retriever, non loin de son domicile à Potomac dans l’Etat du Maryland. C’était le moment choisi par le canidé pour échapper à sa surveillance et s’éloigner.

Son propriétaire a fini par le perdre de vue. Il a dû suivre ses aboiements de détresse pour parvenir à le localiser. Ces derniers provenaient d’une zone densément boisée, à l’écart des sentiers battus. L’animal venait de faire une chute dans un ancien puits de près de 5 mètres de profondeur.

Ne pouvant le récupérer, l’homme a contacté les secours. D’après Pete Piringer, porte-parole des pompiers du comté de Montgomery, leurs services ont été alertés peu avant 21 heures locales. Des détails qu’il a livrés via Twitter.

Dog has been located and is in process of being removed/Extricated from bottom of well (about 15-20 feet) https://t.co/udbaO9FPkS