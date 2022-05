Formidable élan de solidarité pour faire opérer et sauver un chien jeté d'une voiture

Blessée aux pattes et aux côtes, une jeune chienne jetée sur la route par un automobiliste a aujourd’hui une chance de s’en remettre grâce aux dons reçus en masse et en peu de temps. Ce qui a permis de financer l’intervention chirurgicale dont elle avait besoin.

Vétérinaires et bénévoles peuvent pousser un ouf de soulagement. Malin, un chiot femelle jeté d’une voiture et souffrant de fractures, a été opéré et sauvé. Une issue heureuse, inespérée quelques jours plus tôt, et qui a été rendue possible grâce à la générosité du public, rapportait FOX 13 le lundi 16 mai.

Un témoin avait assisté à la terrible scène sur une route de l’Utah (Ouest des Etats-Unis). Une petite chienne cruellement jetée d’une voiture, ce qui lui avait causé de sérieuses blessures. La personne ayant assisté à cet acte ignoble avait porté secours à l’animal, avant sa prise en charge par le refuge local, celui des South Salt Lake Animal Services.

Âgée de 2 mois et appelée Malin par les bénévoles, la jeune chienne présentait des fractures sur ses 2 pattes arrières, ainsi que sur 2 de ses côtes. Il fallait l’opérer, mais l’intervention était coûteuse. D’où l’appel aux dons lancé par l’association via les réseaux sociaux.



South Salt Lake Animal Services / Facebook

Très vite, les contributions ont afflué et Malin a pu subir cette opération pour sauver ses pattes. Ses côtes, elles, devraient guérir d’elles-mêmes, d’après les vétérinaires.

« Elle peut ressentir votre amour »

Une intervention qui s’est très bien passée, annonçaient les South Salt Lake Animal Services sur Facebook en donnant des nouvelles rassurantes de Malin. « Les deux pattes ont été réparées et elle se repose. Nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui ont fait un don aujourd'hui. Elle peut certainement ressentir votre amour », peut-on ainsi lire de la part de l’association.



South Salt Lake Animal Services / Facebook

Le chiot avait également été placé dans une chambre à oxygène pour l’aider à respirer, car il souffrait d’une contusion pulmonaire.

L’équipe du refuge a tenu à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont adressé leurs dons. « Vous avez définitivement fait la différence pour ce petit chiot », leur dit-elle.

A lire aussi : Une chienne portée disparue pendant 8 ans est retrouvée en compagnie de plusieurs chiots



South Salt Lake Animal Services / Facebook