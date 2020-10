Fatigué par la vie en refuge, ce Pitbull tout juste adopté s’endort à la seconde où il entre dans la voiture de son nouveau propriétaire !

© Jayme Harley

Abandonné quelques jours plus tôt et malade, un Pitbull a finalement trouvé une famille qui l’aime et prend soin de lui. Malgré la mauvaise réputation dont souffre sa race, ce chien a montré qu’il pouvait s’entendre à merveille avec tout le monde, y compris les chats et les enfants.

Un matin, Jayme Harley a été réveillée par les messages urgents de son compagnon, Aaron Peters. Ce dernier, qui travaille comme livreur, lui a envoyé les photos d’un Pitbull maigre et ayant perdu une partie de son pelage qu’il venait de repérer près d’une station essence, rapporte Go Animals.

Cela faisait des mois que Jayme tentait de convaincre Aaron d’adopter un autre chien, eux qui avaient déjà un Pitbull, justement, et des chats. Son souhait était sur le point de devenir réalité et la vie de l’animal en question en passe de changer.

Sans perdre de temps, la jeune femme a pris sa voiture et s’est rendue sur les lieux. Le canidé s’y trouvait toujours. Peu après son arrivée, une fille est venue la voir pour lui dire qu’elle l’avait vu sauter d’un véhicule quelques jours auparavant. Elle a ajouté que personne n’en voulait en raison de sa race.

Dès qu’elle a ouvert la portière de sa voiture pour l’inciter à monter, le Pitbull a sauté sur le siège. Quelques secondes plus tard, à la grande surprise de Jayme, le chien s’est endormi. Il était fatigué par la vie de rue et avait probablement compris qu’il était désormais entre de bonnes mains.

La mère de famille l’a emmené chez le vétérinaire, qui a confirmé l’impression laissée par l’état de sa robe et de sa peau ; le chien était atteint de la gale. A part cela, il ne souffrait de rien de grave. Par ailleurs, il ne portait pas de puce d’identification.

A son arrivée à la maison, le Pitbull, que Jayme et Aaron ont appelé Rufus, s’est rapidement entendu à merveille avec leur autre chien, leurs chats et leurs 2 filles.

Peu à peu, grâce aux traitements, sa peau a guéri et son poil a commencé à repousser. Rufus est en pleine forme et très heureux au sein de sa nouvelle famille.