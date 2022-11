Fan de balades, ce chien fait le mort quand il est l’heure de rentrer à la maison (vidéo)

Si vous croisez Leo dans la rue, vous serez forcément interpellé par ses agissements. Ce chien attire le regard de tous ceux qu’il rencontre, et il sait parfaitement ce qu’il doit faire pour les faire craquer...

Leo vit en compagnie de Jessica Stempel à New York depuis 7 ans. Ce Loulou de Poméranie aime tellement les promenades qu’il redoute le moment de retourner à la maison, et il a une méthode bien à lui pour le faire comprendre à sa maîtresse…

Le chien touffu s’adonne à faire le mort sur le sol, tout simplement. Parfois, il arrive même à gagner les faveurs de sa propriétaire. « Une fois, il m’a convaincu de faire demi-tour pour aller dans une animalerie » confie-t-elle à Geo. Mais la jeune femme a trouvé, elle aussi, sa méthode pour le guider vers la maison. Un sachet de friandises fait toujours l’affaire !

Lord Leo, star malgré lui

Le Loulou de Poméranie « adore attirer l’attention » depuis son plus jeune âge, et les gens le lui rendent bien. « Les passants en rient et lui grattent le ventre quand il s’allonge sur le sol ». Le chien joue si bien son rôle que parfois, ils le croient réellement mort ! « Je les rassure en leur disant qu’il est juste en train de faire son petit numéro » raconte Jessica.

Les manies de Leo font rire tellement de personnes qu’il est devenu une star des réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, « Lord Leo the Lazy Pom » (en français : seigneur Léo, le Poméranien paresseux) est qualifié comme « un champion du monde pour jouer au mort ». On y voit de nombreuses vidéos l’illustrant en train de se mettre dans sa position préférée, entouré de passants, et en plein milieu de la rue.

Jessica ne peut plus se passer de cette petite vedette : « Les gens me disent qu’il illumine leur journée. Franchement, je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus ! »