Faire plaisir à son animal autrement : Marly & Dan lance sa nouvelle gamme de snacks naturels, savoureux et fonctionnels pour chiens et chats

Marly & Dan innove en matière de snacks pour les chiens et les chats, avec sa nouvelle marque constituée de recettes 100% naturelles, saines et gouteuses. Nos experts Oria et Souris les ont testés.

Ce sont bien plus que de simples friandises. La nouvelle marque de snacks lancée par Marly & Dan a été pensée à la fois pour faire plaisir à nos chiens et nos chats, et pour contribuer à leur bien-être.

Elle propose plus de 15 recettes de snacks à base de saumon et d’ingrédients 100% naturels, fabriquées à Boulogne-sur-Mer et formulées par des experts, un nutritionniste animalier et un vétérinaire-conseil en l’occurrence.

Soigneusement sélectionnés, les constituants de ces tendres bouchées, sticks à mâcher et autres friandises ne sont que peu transformés et excluent céréales, sucre ajoutés, arômes, colorants et conservateurs artificiels. Ces produits sont sains et faibles en calories, ce qui permet d’en donner quotidiennement à son animal pour lui faire plaisir tout en lui faisant profiter de leurs bienfaits.

Le saumon au service de la santé de l’animal

Les snacks pour chiens et chats Marly & Dan sont parfaits pour aider à lutter les petits soucis de santé ou de forme pouvant affecter nos animaux, membres à part entière de nos familles : protéger l’état physiologique, contribuer au bon fonctionnement du système urinaire, atténuer l’inconfort dû au transport, améliorer l’hygiène buccodentaire…

Pourquoi avoir choisi le saumon comme ingrédient principal de ces snacks ? Tout simplement parce que ce poisson est une source de protéines de très haute qualité, qu’il est riche en acides gras essentiels oméga 3 et qu’il est très bien toléré par les animaux sujets aux allergies alimentaires.

Le saumon participe ainsi à la bonne santé de la peau, du poil et du système immunitaire du chat et du chien, mais ce n’est pas tout. Il s’agit aussi d’un choix écoresponsable, puisque le saumon est une source de protéines animales à l’impact environnemental réduit.

Les Incontournables de Marly & Dan : des snacks pleins de bienfaits et de saveur

"Sérénité" : ce sont des tendres bouchées qui contiennent de la camomille et de la valériane pour apaiser le chien et le chat, tout en protégeant leur état physiologique

"Dental Care" : un stick dentaire avec des extraits de menthe notamment, pour purifier l’haleine et lutter contre la plaque dentaire.

"Digestion" : des barres à mâcher riches en fibres pour aider l’animal à digérer.

"Booster Oméga 3" : des snacks 100% saumon pour un apport optimal en acides gras essentiels, alliés du poil, de la peau et de la santé cardiovasculaire.

Testés et approuvés par nos experts Oria et Souris !

Les snacks Marly & Dan ont été soumis au jugement implacable des 2 grands experts Woopets, à savoir Oria et Souris.

La première est une femelle Berger Australien de 3 ans, et le second est un chat de gouttière de 8 ans tout aussi intransigeant sur la qualité de ce qu’il mange.

Le verdict : ils en raffolent ! Oria et Souris ne peuvent plus s’en passer.

Votre animal sera probablement du même avis. Il sera certainement ravi d’en profiter. Les snacks Marly & Dan sont en vente sur le site marly-dan.com, dans les grandes surfaces spécialisées, animaleries, jardineries et grandes surfaces de bricolage, ainsi que sur les sites de vente en ligne spécialisés.