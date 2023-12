Faire garder son chien ou préserver son budget ? Ce dilemme n’en est plus un grâce à Emprunte mon Toutou

Il existe différents modes de garde d’animaux de compagnie, entre services de pet-sitting, pensions et crèches notamment. Ils sont incontournables lorsque l’on doit s’absenter plus ou moins longtemps, mais génèrent aussi des dépenses conséquentes. Ce qui ne facilite évidemment pas la vie des propriétaires canins qui, comme tout le monde, pâtissent du contexte économique difficile actuel. La plateforme Emprunte mon Toutou propose une solution conciliant garde qualitative et économies.