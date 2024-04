Face à la hausse des abandons et l’inflation, 7 associations s’unissent pour un appel au soutien

Pour bon nombre d’associations et de refuges, l’inflation couplée aux abandons qui caractérise la période actuelle rend la mission de prise en charge des animaux encore plus difficile. Plus que jamais, ces structures ont besoin de dons et de soutien. 7 d’entre elles unissent leurs forces pour lancer un appel à la solidarité collectif dans l’espoir d’augmenter la portée de leur cause.

L’union fait la force. Les associations que réunit une campagne d’appel aux dons unique en France, inédite dans le domaine de la protection animale, en sont convaincues. En se lançant ensemble dans ce projet, elles espèrent faire entendre leur voix et bénéficier d’un soutien dont elles ont grand besoin.

Elles s’appellent Louna, Adam, Chat’Krat, La Tribu de Sanka, Les p’tits Bâtards, Cibou et Compagnie, ainsi que LEA. Toutes sont des associations locales en état d’urgence et certifiées par le label Patte Blanche (Protection Animale en Toute Transparence et Éthique).

Ce qui les a amenées à lancer cette campagne d’appel aux dons nationale, solidaire et collective, c’est la situation délicate qu’elles traversent en raison d’une conjoncture particulièrement complexe. Celle-ci est marquée à la fois par une hausse des abandons que l’on rencontre habituellement durant la période estivale et par l’inflation.

« Ca fait des mois et des mois qu'on a l’impression que c’est l’été tous les jours », déplore ainsi Fanny, présidente de La Tribu de Sanka. L’été est synonyme pour les associations de difficultés supplémentaires et de saturation à cause de l’explosion du nombre de chiens, chats et autres compagnons abandonnés. « Le nombre d'abandons qu’on avait en pleine période d’été il y a quelques années, c’est tous les jours comme ça, poursuit-elle. Je me dis que cet été ça va être juste un enfer. »

Pour ne rien arranger, l’inflation fait monter en flèche les coûts de prise en charge tout en impactant la capacité des Français à soutenir les associations via leurs dons. Pourtant, cette solidarité est vitale pour les petites organisations locales qui, en raison de leurs ressources très limitées, doivent prendre la douloureuse décision de refuser des admissions d’animaux.

Une campagne innovante pratique pour les associations et les donateurs

Pour augmenter la portée de leur cause, mais aussi réduire les coûts et les démarches requis pour une telle démarche, les 7 associations se tournent donc vers ce nouveau type de campagne expérimenté fin 2023. Une initiative qui n’aurait pas pu être concrétisée sans le concours d’Adoptify, de la plateforme Petlib et de l’agence YLG.

Par ailleurs, cette forme d’appel aux dons est pratique pour les donateurs qui soutiennent la cause animale. Ils n’ont ainsi plus à vivre ce véritable crève-cœur qui consiste à choisir une association à aider plutôt qu’une autre ; un seul don bénéficie à toutes les structures participantes.

Précision importante : en participant à la cagnotte, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt à hauteur de 66 % du montant de votre don.

Rendez-vous sur adoptify.fr pour soutenir ces associations en leur adressant vos dons.