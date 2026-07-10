Face à la hausse des abandons et des maltraitances, la SPA souligne l'urgence d'une prise de conscience alors que ses refuges étouffent

Avec plus de 21 700 animaux accueillis en seulement 6 mois, la SPA tire la sonnette d’alarme face à des refuges déjà sous forte pression. L’association lance un appel urgent aux futurs adoptants et aux propriétaires. Sans changement des comportement, l’afflux d’animaux abandonnés risque de s’intensifier dans les prochaines semaines.

+10% d'animaux recueillis en 6 mois… Le constat fait par la SPA est alarmant. L'association en appelle à la responsabilisation des propriétaires et à une véritable prise de conscience, sans quoi la situation ne ferait que s'aggraver.

Des refuges déjà saturés face à une hausse inquiétante des abandons

Entre début janvier et fin juin 2026, plus de 21 700 animaux ont été pris en charge dans les refuges de la SPA, ce qui constitue une nette augmentation par rapport aux chiffres enregistrés à la même période l'an dernier. Une tendance qui est d'autant plus préoccupante que l'on n'a pas encore atteint le pic estival tant redouté, généralement observé entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août.

Cela n'arrange évidemment pas l'affaire des refuges qui ont déjà énormément de mal à faire face à l'afflux quasi constant de chiens, chats et autres compagnons en détresse.

La capacité d'accueil des 64 refuges et Maisons SPA est plus que jamais mise à l'épreuve. Fin juin 2026, ces établissements comptaient déjà 7 471 pensionnaires, ce qui représente un bond de 6% par rapport à juin 2025 (7 048 animaux présents).

Bénévoles mobilisés et animaux fragilisés : un quotidien sous tension

Mobilisés pour prendre soin de ces animaux, les réconforter et les nourrir, les bénévoles et employés des structures d'accueil doivent aussi composer avec les portées de chatons, de plus en plus nombreuses à cause du défaut de stérilisation. La SPA peut heureusement compter sur des familles relais au grand cœur pour accompagner la croissance et la socialisation de ces petits félins, mais trouver de tels foyers est souvent difficile.

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Parallèlement à la recrudescence des abandons, la Société Protectrice des Animaux constate aussi une augmentation de 16% des signalements pour maltraitance en juin 2026 par rapport à la même période en 2025. Ce qui contribue automatiquement à la hausse des admissions dans les refuges.

Pour les animaux victimes, l'arrivée au refuge n'est que la première étape d'un long parcours de reconstruction ; bien souvent, les séquelles psychologiques et émotionnelles sont aussi (voire plus) difficiles à surmonter que celles physiques. Le syndrome post-abandon, qui se manifeste de différentes manières (anxiété, perte d'appétit, isolement…), requiert patience et suivi individuel de la part des équipes mobilisées.

La SPA et son nouveau président appellent à une prise de conscience collective

La SPA invite chacun à prendre pleinement conscience des responsabilités et des conséquences liées à l'adoption d'un animal. L'association rappelle que celle-ci doit découler d'une décision réfléchie et d'une démarche responsable. Elle implique de s'engager, durant toute la vie du compagnon, à prendre soin de lui et répondre à l'ensemble de ses besoins.

« +10 % d’animaux recueillis en six mois et des refuges déjà saturés alors que l’été commence à peine : c’est notre réalité. Chaque abandon est un traumatisme pour l’animal. Nous lançons un SOS pour une prise de conscience immédiate. Sans mobilisation collective, la situation va s’aggraver dans les semaines à venir », déclare ainsi Jacques Gauchy, nouveau président bénévole de la SPA. M. Gauchy a récemment succédé à Jacques-Charles Fombonne après 8 ans de présidence.