Pour un été en toute sérénité, confiez votre animal de compagnie à un professionnel de la SNPCC

Le 21 juin, l’été a sonné son grand retour ! En cette saison chaude et ensoleillée, un air de vacances souffle sur la France. Si nombre de propriétaires connaissent déjà le contenu de leur valise, ils ne savent pas vers qui se tourner pour garder leurs animaux de compagnie qu’ils ne peuvent emmener pour diverses raisons. Bien sûr, il ne suffit pas de déclarer haut et fort son amour pour eux afin d’assurer leur garde. Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC) conseille aux maîtres de faire appel à des professionnels plutôt qu’à des particuliers.

Trouver une pension, un petsitter ou un promeneur de confiance est loin d’être une sinécure pour pléthore de maîtres. Certains se laissent facilement tenter par les petites annonces de particuliers, qui proposent souvent des tarifs très alléchants… mais un service pas toujours au poil.

Sensible au bien-être de nos fidèles compagnons, le SNPCC promeut, sensibilise et défend les professions de la filière canine et féline. À ce titre, le groupe invite les propriétaires à faire garder leur trésor sur pattes par un professionnel durant leur absence.

Malgré la flamme qui anime les amoureux des animaux, travailler avec eux ne s’improvise pas. Ces êtres vivants doués de sensibilité ont des besoins spécifiques et une communication propre à leur espèce. Toute personne désirant faire de sa passion un métier doit acquérir les connaissances nécessaires, et prouver ses capacités.

En plus de justifier de formations professionnelles, il s’avère indispensable de déclarer son activité auprès de la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP). Comme le souligne le SNPCC dans un communiqué, les responsables de pension, les petsitters et les promeneurs qualifiés « exercent leur métier dans un cadre juridique réglementé et disposent d’une assurance responsabilité civile qui couvre les risques liés à leur profession ».

Pour rappel, l’Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques (ACACED) demeure obligatoire pour travailler auprès des chats, des chiens et des NAC. Pas d’impasse sur ce précieux sésame, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions (amende allant jusqu’à 7 500 €) !

« Vous les aimez, confiez-les à un professionnel ! »

Qui a dit que la garde d’animaux se résumait uniquement à remplir les gamelles d’eau et de nourriture, mais aussi à partir en balade ? Les petsitters, les responsables de pension et les « dog-walkers » ont également pour missions principales d’accorder de l’attention à votre boule de poils, de la rassurer, de gérer son éventuel stress ou encore d’entretenir son environnement. Un emploi du temps truffé de tâches importantes !

En l’absence de cadre professionnel, les chats et les chiens risquent d’être victimes d’accidents ou de fugues. « Or, aucun recours n’est possible, puisque le particulier n’est pas assuré », précise le SNPCC.

Faire appel à un expert est un gage de sécurité et de sérénité (aussi bien pour vous, que votre animal !). Aujourd’hui, des myriades de petsitters, responsables de pension et promeneurs sont présents sur tout le territoire pour répondre à vos besoins.

Alors, vous êtes sur le point de partir en villégiature et vous recherchez une solution de garde fiable pour vos adorables protégés ? Comme le déclame le SNPCC, si « vous les aimez, confiez-les à un professionnel ! »

Plus d'infos sur le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat en cliquant ici.