Esthima fait évoluer son offre de service funéraire pour fournir un soutien précieux aux vétérinaires dans la gestion du deuil animalier

Des adieux dignes de ce nom, c’est ce que souhaitent offrir les pompes funèbres Esthima aux propriétaires d’animaux décédés. L’entreprise travaille aux côtés des vétérinaires pour les aider à prendre en charge les familles endeuillées. Cela permet de fournir un service individualisé et complet aux particuliers.

Pour l’année 2024, Esthima, marque appartenant au groupe Veternity, révise son service funéraire à destination des professionnels. De cette manière, elle décharge les professionnels vétérinaires et ASV du domaine animalier en leur facilitant la prise en charge des familles.

Les animaux de compagnie sont intégrés dans la majorité des foyers comme des membres à part entière. Ce qui pouvait représenter un tabou par le passé ne l’est plus désormais : nos boules de poils font partie de la maison. En ce sens, les propriétaires souhaitent leur offrir la reconnaissance et le bien-être qu’ils méritent. Ce contexte pousse les vétérinaires à s’adapter aux nouvelles demandes, telles que la prise en charge solennelle des animaux décédés.

2 offres en fonction des besoins

Celle-ci peut représenter une charge importante pour les vétérinaires et ASV. Ils peuvent toutefois confier cette tâche aux experts Esthima, spécialisés dans le service funéraire. En choisissant l’offre Crématis, autrefois Incinéris, les professionnels bénéficient d’un service de base, incluant la levée des corps et la crémation.

S’ils souhaitent en plus proposer un accompagnement funéraire personnalisé aux familles, ils pourront se tourner vers la 2eme option, Esthima. Celle-ci, beaucoup plus complète, leur permet de déléguer la partie logistique, mais également relationnelle à d’autres spécialistes qualifiés pour cela. En effet, un conseiller funéraire Esthima deviendra alors l'interlocuteur privilégié pour les familles endeuillées. Véritable accompagnateur, le conseiller guidera les familles pour leur permettre d'appréhender du mieux possible la fin de vie de l'animal.

La mise en place d’une plateforme digitale

Toujours dans l’objectif de soulager les vétérinaires et ASV, l’entreprise a mis en place un espace digital gratuit pour les professionnels. Ceux-ci ont la possibilité de planifier la levée des corps directement sur la plateforme, mais aussi de demander des prestations à Esthima, ou encore télécharger des factures. Ils ont par ailleurs accès à un coin boutique en ligne, proposant divers produits d’accompagnement au deuil destinés aux particuliers.

