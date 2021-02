Epuisé après une longue balade, un chien secouru dans les Pyrénées à 1500 mètres d'altitude !

Photo d'illustration

A bout de forces après s’être éloigné de son maître, un chien a été retrouvé plusieurs heures plus tard par ce dernier, mais il ne pouvait pas le secourir seul. Les CRS de Bolquère sont intervenus pour le ramener à la station catalane en traîneau de secours.

Un Saint-Bernard d’une cinquantaine de kilogrammes a été secouru ce mardi (2 février 2021) dans une commune des Pyrénées-Orientales, comme le rapporte France Bleu. Il était totalement épuisé après s’être égaré lors d’une randonnée.

Le matin, le chien en question accompagnait son propriétaire lors d’une promenade à ski à Formiguères. L’animal a alors devancé son maître au point que celui-ci ne pouvait plus le voir. L’homme a fini par perdre la trace de son ami à 4 pattes.

Il était trop fatigué pour revenir vers son maître

Ce n’est finalement que vers 16h30 qu’il a réussi à le retrouver. Le Saint-Bernard était bien loin devant, en haut du télésiège. Il était affalé sur le sol, car il avait perdu toute son énergie durant sa folle avancée. Il n’avait plus la force de rebrousser chemin pour rejoindre son maître.

Le skieur, lui, avait besoin d’aide pour le ramener à la station de Formiguères. Il ne pouvait pas le faire seul, notamment en raison du poids du chien. Il a alors appelé les secours et, peu après, une première équipe de CRS de Bolquère s’est présentée en quad chenillé. Un véhicule qui s’est toutefois avéré inutile dans cette situation, en raison de l’obscurité et du terrain difficile.

A 21h, leurs collègues les ont rejoints en ski et munis d’un traîneau de secours. Ils y ont installé le canidé et ont entamé la descente, qui a duré plus longtemps que prévu. Le Saint-Bernard a, en effet, quitté le traîneau à plusieurs reprises, ce qui a contraint les secouristes à l’attacher.

Peu avant 23 heures, le sauvetage était terminé. Les Saint-Bernards sont connus pour être têtus et ce chien ne fait visiblement pas exception. Ce qui compte néanmoins, c'est qu'il est sain et sauf.