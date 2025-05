Entretien avec Marie Vanoverberghe, conseillère funéraire chez Esthima : « Au Revoir Compagnon apporte des réponses et une bulle de compréhension aux familles endeuillées »

Faire le deuil de son animal est une épreuve douloureuse, et un sujet qui demeure tabou. Pourtant, énormément de familles considèrent leur ami à fourrure comme un membre à part entière et ont besoin de temps pour aller de l’avant après son décès. Conscient de leurs besoins spécifiques, Esthima propose un service d’accompagnement personnalisé. Le leader des pompes funèbres animalières s’est également associé au site Au Revoir Compagnon dédié au deuil animalier, lancé par Woopets. Faisons un petit point avec Marie Vanoverberghe, conseillère funéraire chez Esthima.

Pouvez-vous présenter Esthima aux lecteurs de Woopets ?

Esthima propose des services de pompes funèbres pour les animaux de compagnie, depuis 30 ans. Notre objectif est d’accompagner les familles endeuillées avec respect et bienveillance, en leur proposant des obsèques qu’elles peuvent personnaliser pour leur compagnon. Nous assurons un accompagnement personnalisé de bout en bout jusqu’au dernier au revoir.

Aujourd’hui, Esthima possède 19 crématoriums et agences funéraires en France. Pour bénéficier de nos services, les particuliers peuvent nous contacter directement ou se rendre dans une clinique vétérinaire partenaire.

Vous êtes conseillère funéraire chez Esthima. En quoi consiste votre rôle ?

Notre rôle est d’accompagner les familles qui font face au décès de leur compagnon. Tout au long de cette épreuve douloureuse, nous les écoutons et les guidons parmi les différentes prestations funéraires, pour qu’elles puissent honorer sa mémoire comme elles le souhaitent.

Nous intervenons aussi bien en amont auprès des personnes qui s’interrogent sur la fin de vie de leur animal, qu’après sa perte pour la prise en charge de son corps et l’organisation de ses obsèques.

© Esthima

Aujourd’hui encore, le deuil animalier reste un sujet tabou dans notre société. Comment les familles, qui font appel à vos services, vivent-elles cette étape ?

La minimisation et la non-reconnaissance du deuil animalier accentuent la souffrance et le sentiment d’isolement des familles endeuillées. Aujourd’hui, perdre son animal, c’est comme perdre un membre de la famille. De plus en plus de Français considèrent leur petit compagnon comme un membre à part entière du foyer.

Bien sûr, chaque personne réagit à sa manière lors du décès. Certaines d’entre elles vont partir en quête de soutien et ressentir le besoin d’en parler ; alors que d’autres préfèrent vivre leur deuil dans l’intimité.

Chez Esthima, nous apportons un soutien aux familles qui perdent leur compagnon. Nous repérons parfois de la culpabilité et de la honte à la suite d’une prise de décision concernant l’euthanasie. Notre objectif est aussi de pouvoir accueillir cette douleur en créant un espace bienveillant et en reconnaissant, ainsi qu’en respectant, le deuil qu’elles traversent.

Chaque personne a des attentes et des demandes uniques. Quels sont les besoins les plus fréquents des familles que vous accompagnez ?

Elles ont un fort besoin d’être écoutées, rassurées et accompagnées dans ce moment difficile. Ces familles ont la volonté profonde de faire les bons choix pour rendre hommage à leur animal.

Esthima propose divers services pour répondre à leurs besoins, comme la restitution des cendres ; la cérémonie d’adieu pour se recueillir avant la crémation ; des urnes décoratives pour garder les cendres à la maison ; des objets mémoriels, tels que l’empreinte de la patte ou un bijou cinéraire. D’autres personnes cherchent des ressources plus profondes et factuelles, des conseils pour mieux vivre le deuil, raison pour laquelle le site Au Revoir Compagnon a toute son importance.

© Esthima

Au Revoir Compagnon, le site d’accompagnement dédié au deuil animalier, a pointé le bout de son museau récemment. En quoi est-il une ressource précieuse pour les maîtres endeuillés ?

Au Revoir Compagnon répond vraiment au besoin d’accéder à un espace dédié au deuil animalier, qui est toujours peu reconnu. Il apporte des guides, des conseils pratiques et un accompagnement spécifique pour aider les familles à traverser cette épreuve.

Beaucoup de personnes se sentent isolées à la suite de la perte de leur animal. Au Revoir Compagnon leur apporte des réponses et une bulle de compréhension à travers des témoignages. C’est aussi une avancée particulière dans le fait de « détabouiser » ce deuil, de le rendre visible et de pouvoir offrir aux familles un soutien à la hauteur du lien qui les liait à leur animal.

Quel message aimeriez-vous adresser aux propriétaires d’animaux qui font face à la perte de leur compagnon ?

Je tiens à les rassurer en leur affirmant qu’ils ne sont pas seuls, que leur souffrance s’avère normale et que leur chagrin est légitime. Il est essentiel de prendre le temps de faire le deuil de son animal, qui ne se fait pas du jour au lendemain.

Esthima a la volonté d’accompagner chaque personne de manière individuelle dans le respect et la bienveillance. Présents à chaque étape du deuil, nous les écoutons quand elles se questionnent sur la fin de vie de leur compagnon et lors du choix des obsèques, afin qu’elles puissent lui rendre hommage en toute sérénité. Au Revoir Compagnon, véritable espace de ressources, leur permet d’aller plus loin pour cheminer sereinement sur la période de deuil.

© Esthima

Avez-vous une anecdote qui vous a particulièrement marquée, par exemple l’histoire d’une famille pour qui votre rôle a été d’un grand soutien ?

Il y a quelques semaines, une dame en pleurs a contacté Esthima dans les premiers instants qui ont suivi le décès de son chat. Je l’ai accompagnée dans ce moment de détresse, en l’aidant dans l’organisation des obsèques de son compagnon et la prise en charge à la clinique vétérinaire.

Au fil du parcours funéraire, cette dame a appelé nos services à plusieurs reprises. Lors du dernier appel visant à s’informer sur la date de retour de l’urne, elle est retombée sur moi et m’a immédiatement reconnue ! Elle s’est souvenue de ma voix et de mon prénom. Notre premier échange téléphonique l’avait marquée et grandement apaisée dans cette épreuve douloureuse. Elle m’a fait sentir que j’étais exactement là où je devais être.

Cette dame nous a remerciés avec des mots très forts, en évoquant l’empathie, la douceur et le sentiment profond d’avoir été entendue. Son chat a été accompagné avec la dignité et le respect qu’il méritait. La crémation proposée par Esthima a permis d’offrir à son compagnon un dernier au revoir à la hauteur de l’amour qu’elle lui portait.

Comment Esthima se démarque-t-elle de ses concurrents ? Proposez-vous des services supplémentaires ?

Depuis 30 ans, Esthima a à cœur d’accompagner toutes les dimensions du deuil animalier, qu’elles soient pratiques, symboliques et émotionnelles. À ce titre, nous mettrons prochainement en place un service d’écoute intitulé Coeur Compagnon. Il s’agit d’un soutien individuel, spécialement conçu pour accompagner les personnes traversant le deuil animalier. Il offrira un espace de parole bienveillant et confidentiel, qui sera accessible par téléphone ou visioconférence selon les préférences de chacun.

En tant que professionnelle formée dans l’accompagnement du deuil, je serai présente pour les aider à cheminer dans leur deuil en respectant leur rythme, et les écouter en considérant leurs sentiments. Coeur Compagnon est né d’un véritable besoin exprimé par les familles endeuillées. Sa création marque une nouvelle fois l’engagement d’Esthima – qui se démarque par des valeurs profondément humaines – à reconnaître les liens d’amour et d’attachement qui unissent l’humain à son animal.

Plus d’infos sur esthima.fr et aurevoircompagnon.com.