Entretien avec les fondatrices de la revue « Bâtard » : « Le but est de mettre à l’honneur tous les chiens »

En règle générale, le mot « bâtard » possède une connotation péjorative. Pourtant, il s’agit du titre de la nouvelle revue animalière trimestrielle lancée par Emma Guerchon et Théa Sanchez, deux passionnées de l’univers canin. Pour en savoir plus, l’équipe rédactionnelle de Woopets est partie à leur rencontre.

En ce début d’après-midi, le ciel revêt sa plus belle robe bleue et le soleil arbore sa magnifique parure en or. Planté devant l’ordinateur, on attend l’arrivée de Théa Sanchez et Emma Guerchon. Lorsque la webcam s’allume, deux visages souriants illuminent l’écran. Un rendez-vous sans minauderies, durant lequel nos interlocutrices terminent leur dessert en toute décontraction.

En plus d’exprimer leur bonne humeur, elles affichent fièrement la couverture de leur nouvelle revue, où un chien au pelage roux tourne le regard et la truffe vers l’horizon. Impossible de rater les 6 grosses lettres noires tatouées sur le papier : « Bâtard. »

Un titre surprenant pour un magazine animalier, et qui ne laisse personne indifférent. « Le second degré n’est pas à la portée de tout le monde », souligne Emma, dont on remarque immédiatement le franc-parler. « Le chien a toujours été décrit par le prisme de la race, alors que 90 % sont des bâtards, poursuit-elle, c’est un nom un peu provocateur et qui reste en tête. Il envoie un message de tolérance. »

Son associée et amie de longue date la rejoint, en rappelant l’importance de l’inclusivité. « Peu importe qu’ils viennent d’un élevage ou d’un refuge, le but est de mettre à l’honneur tous les chiens », renchérit celle-ci.

© Emma Guerchon & Théa Sanchez / Bâtard

« La forme, c’est le fond »

Bien que Théa soit originaire du monde de la finance, et Emma du secteur de la communication et de l’audiovisuel, elles ont toujours voué une véritable passion pour les animaux, en particulier pour celui que l’on considère comme « le meilleur ami de l’Homme ».

Après avoir travaillé ensemble dans l’édition et la création artistique, les compères ont de nouveau uni leurs compétences pour donner naissance à un projet au poil. « On aurait pu lancer un média web, mais on est vraiment attaché au format papier, nous confie Emma, très à cheval sur le design, c’était important pour nous de concevoir un beau magazine, à l’image de la revue anglo-saxonne Dog. » Cet objet de collection qui se garde nous rappelle la splendeur du lien immuable entre l’Homme et le chien.

« La forme, c’est le fond », prononce le duo en chœur. « On est persuadées de mieux faire passer notre message de cette façon, plutôt qu’en privilégiant une manière traditionnelle et concise », ajoute Théa.

En faisant danser les pages avec nos doigts, on pourrait s’attendre à voir un sommaire composé de rubriques habituelles, telles que la santé, l’entretien ou encore l’éducation. Que nenni ! Les fondatrices ont choisi d’ancrer le chien dans la Culture avec un grand « C ». Portraits d’associations et d’entrepreneurs, cinéma, musique… Bâtard s’intéresse à la place de Canis lupus familiaris au sein de la société.

Si les (futurs) adoptants et les amoureux de la gent canine – adultes comme enfants – y trouveront leur compte, ce sera également le cas des artistes aimant les chiens, ou de toute personne ayant une sensibilité créatrice. « On a un rubriquage conséquent, qui nous permet de toucher le public le plus large possible », souligne Théa.

© Emma Guerchon & Théa Sanchez / Bâtard

Des mascottes qui ont du chien !

Quand on leur demande si elles partagent leur vie avec des animaux de compagnie, les deux femmes ont l’œil qui frise. Bow, une croisée Podenco, a séjourné en fourrière puis à la SPA avant de poser la patte dans le foyer d’Emma Guerchon, en 2017.

« Elle me ressemble un peu », sourit cette dernière, les yeux soudainement voilés par un cortège de souvenirs heureux. Très sociable, cool et férue de nage, la boule de poils entretient une relation fusionnelle avec son adoptante.

Lorsque Théa Sanchez commence à nous présenter Marty, également rencontré en refuge, Emma ne retient pas un léger rire, comme si une anecdote cocasse surgissait d’entre les méandres de sa mémoire. Leur duo est incontestablement marqué par l’empreinte de la complicité.

« C’est un chien qui a beaucoup d’énergie ! Il est toujours partant pour jouer et courir, précise Théa, l’adopter représentait un changement à 360 °. C’était une période de ma vie où j’avais besoin de me recentrer sur moi-même et mes projets. »

Mascottes de la revue Bâtard, Bow et Marty dégagent un charme naturel, auquel il est difficile de résister. Plus que des membres de la famille, ce sont des sources d’inspiration au quotidien. Des petites stars, qui se sont volontiers prêtées au jeu du shooting photo pour illustrer la couverture du premier numéro !

© Emma Guerchon & Théa Sanchez / Bâtard

« Avec un chien, on vit une aventure et on retrouve notre âme d'enfant »

Au fil de la discussion, un vent de philosophie souffle sur nous. « Propriétaire, maître… On n’aime pas ces termes-là, dévoilent nos interlocutrices, le regard perdu dans l’océan de la réflexion, on demande souvent à nos interviewés comment ils se définissent par rapport à leur chien. Le qualificatif employé est particulièrement révélateur de la place accordée aux animaux. »

Selon elles, nos fidèles compagnons nous permettent de nous reconnecter au vivant et à la nature. Emma soutient même « qu’avec un chien, on vit une aventure et on retrouve notre âme d’enfant ». Pour nos deux acolytes, la relation qui se noue entre l’Homme et cette espèce incroyablement attachante relèverait du mystère et de l’alchimie.

A lire aussi : Découvrez Bâtard, la nouvelle revue trimestrielle qui explore l'univers du chien sous un angle sociétal

Dotés d'une grande perspicacité, les représentants de la gent canine savent lire en nous. D’ailleurs, pour répondre à notre question portant sur leur citation préférée, Théa n’hésite pas à répéter les paroles de l’acteur américain Bill Murray : « Je me méfie des gens qui n'aiment pas les chiens. En revanche, je fais confiance à un chien qui n'aime pas une personne. »

Celle qui fait écho depuis toujours à Emma et qui apparaît dans le premier volume, est signée Victor Hugo : « Vous m'offrez la cité… Je préfère les bois, car je trouve, voyant les hommes que vous êtes, plus de cœur aux rochers, moins de bêtise aux bêtes. »

Voilà un entretien reflétant à merveille l’esprit de ce nouveau magazine animalier, qui nous permet de nous interroger non seulement sur la place du chien dans la société, mais aussi sur le lien intime qui nous unit et ne cesse d’évoluer !

La revue trimestrielle « Bâtard » est disponible en kiosques et en librairies au prix de 15,90 €. L'abonnement pour 4 numéros par an est à 63,60 €. Plus d'infos sur le site web, en cliquant ici.