Découvrez Bâtard, la nouvelle revue trimestrielle qui explore l'univers du chien sous un angle sociétal

« Bâtard ». C’est ainsi qu’a été baptisée la nouvelle revue consacrée au monde fascinant des chiens. Il s’agit d’un magazine trimestriel proposé au format papier et né de la passion de 2 amies de très longue date.

Emma Guerchon et Théa Sanchez, les cofondatrices de Bâtard, se connaissent et collaborent depuis une trentaine d’années. Toutes 2 sont férues de chiens et sont d’ailleurs propriétaires – ou plutôt mamans – de canidés issus de refuges lyonnais.

Bow, la chienne d’Emma, a été adoptée à la SPA de Marennes, tandis que Marty, l’alter ego canin de Théa, vivait à la SPA de Brignais. Bow et Marty constituent de formidables sources d’inspiration pour leurs maîtresses respectives, qui donnent vie avec Bâtard à un projet extrêmement cher à leur cœur.



Pourquoi avoir opté pour le papier ? Pour Emma et Théa, ce choix correspond à une véritable mission, celle de rendre honneur au chien via cette matière si délicate et précieuse. Une logique qui les amène à faire fabriquer la revue par une imprimerie française implantée dans les Hauts-de-France, plus précisément à Arras, depuis plus de 35 ans.

Parler autrement du Chien et de ce qui le lie à l’Homme

La ligne éditoriale de Bâtard se veut à la fois engagée et bien en dehors des sentiers battus. Dans ce magazine, on aborde des thématiques telles que les sciences cognitives, la culture, l’art, la littérature et l’entrepreneuriat par le biais du chien. Nos amis à 4 pattes y deviennent ainsi des sujets de société à part entière.

« Avec Bâtard, nous souhaitons rendre ses lettres de noblesse au Chien et ainsi renouveler le regard que l’on pose sur lui », explique ainsi Théa Sanchez. « Nous voulons parler du Chien dans toute sa simplicité et des liens qu’il a pu créer au fil des siècles avec l’Homme, pour devenir cet animal qui partage l’intimité de notre foyer », indique, pour sa part, Emma Guerchon.

Côté forme, le duo mise sur une esthétique soignée et une atmosphère résolument pop, où photos, illustrations et bandes dessinées sont omniprésentes pour proposer un contenu aussi riche qu’agréable.

Une revue engagée pour la cause animale

Bâtard, c’est aussi un engagement en faveur de la cause animale, d’où l’intention de ses cofondatrices de se joindre au label « 1% pour les Animaux » de l’association YouCare. 1% de son chiffre d’affaires lui sera ainsi reversé pour contribuer aux projets tournés vers le sauvetage et le bien-être des animaux.

Un dossier sera d’ailleurs consacré à YouCare dans le tout premier numéro de Bâtard, qui sera disponible en kiosques et en librairies dès le 2 juin 2023, ainsi qu’en précommande sur Ulule à partir du 5 avril. Il sera également proposé en précommande le 6 mai sur le site dogsocialclub.fr.

