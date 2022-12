Entretien avec Erwan Le Bras, PDG d'ékinoé : « Nous voulons ce qu’il y a de meilleur pour les chiens et les chats »

Docteur en pharmacie, Erwan Le Bras a fait carrière dans la grande distribution. 20 ans plus tard, il a quitté cette belle aventure pour en commencer une autre tout aussi passionnante. Avec ses 3 associés, le quinquagénaire a fondé la marque ékinoé, spécialisée dans l’alimentation pour chats et chiens à base d’insectes. Désireuse d’en apprendre davantage sur son entreprise, l’équipe rédactionnelle de Woopets lui a tendu son micro.

Comment la marque ékinoé est-elle née ?

En 2018, j’ai effectué une reconversion professionnelle et suivi une formation à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC). J’y ai croisé Éric, Ludovic et Olivier, qui sont devenus mes associés. La marque ékinoé est donc née de la rencontre de 4 pères de famille, qui s’interrogent sur l’avenir de la planète et la qualité des aliments pour animaux de compagnie.

En effet, environ 40 % des chiens et 35 % des chats en France sont en surpoids. Certains souffrent d’intolérances ou d’allergies alimentaires. En outre, on estime que la population mondiale des canidés et des félins domestiques consomme à peu près 20 % des protéines animales produites chaque année. Cette production nécessite énormément de ressources environnementales et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Pour répondre à ces enjeux, nous avons choisi de travailler sur les insectes.

C’est ainsi que nous avons créé ékinoé en 2020 – en plein confinement ! Notre site web a vu le jour 2 ans plus tard. Notre marque a été référencée la même année chez Carrefour.

Quelle explication se cache derrière ce nom original ?

Ékinoé est issu de l’association de 2 mots. « Éki » se rapporte à l’équilibre nutritionnel pour la constitution de nos recettes, et « noé » au personnage biblique qui a construit l’arche afin de préserver les espèces animales. Avec mes associés, nous trouvions que c’était une belle image.

Quelles sont les valeurs qui vous guident ?

Notre entreprise repose sur plusieurs valeurs : la transparence, la traçabilité, mais aussi le respect de la planète, des hommes et des animaux. Nous savons exactement ce que les insectes, introduits dans nos produits, ont mangé. Nous pouvons réaliser un parfait traçage des végétaux donnés aux larves, jusqu’au contenu de la gamelle des chiens et des chats.

Chez ékinoé, nous assumons nos positions. Nous avons décidé d’intégrer un maximum de protéines animales dans nos compositions, pour satisfaire l’organisme des carnivores domestiques.

Quels insectes utilisez-vous ? Pourquoi avoir misé sur ces petites bêtes ?

Nous intégrons 2 insectes dans nos recettes : le ver de farine (Tenebrio molitor) et la mouche soldat noire (Hermetia illucens). Ils sont riches en protéines, en acides aminés essentiels, ainsi qu’en omégas 3 et 6. En outre, ils s’avèrent très digestibles, mais aussi naturellement hypoallergéniques pour les chiens et les chats.

Par ailleurs, l’élevage d’insectes requiert beaucoup moins d’eau, de nourriture et de surface que l’élevage de bovins ou de volailles. Il émet également moins de CO 2 .

D’où proviennent vos insectes ? Ont-ils un impact sur la biodiversité ?

Nos insectes sont élevés en France. Ils sont nourris avec des végétaux français qui ne contiennent pas d’OGM, et sans utilisation d’antibiotiques. Les larves croissent naturellement, puis sont transformées en poudre protéinée et en huile. Nous n’utilisons pas cette dernière pour des raisons techniques et industrielles.

Nos insectes n’impactent pas la biodiversité pour la simple et bonne raison que ce sont des espèces endémiques. D'autre part, comme les larves sont peu mobiles, elles ont peu de chance de s’échapper. Quant aux adultes, ils ne vivent qu’une dizaine de jours.

Comment les recettes d’ékinoé ont-elles été élaborées ?

Les recettes d’ékinoé ont été formulées par des ingénieurs nutritionnistes spécialisés dans le domaine vétérinaire. Nous voulons ce qu’il y a de meilleur pour les chiens et les chats. En raison de leur nature carnivore, nous avons exigé une forte présence de protéines animales, apportées par les insectes.

Nous incorporons également des végétaux, notamment le pois et le sorgho, lesquels apportent de l'amidon qui a un rôle de liant et permet de maîtriser la cuisson. En effet, sans amidon, la température de cuisson serait plus élevée, entraînant une baisse de la digestibilité des protéines. À noter que le sorgho est une céréale naturellement dépourvue de gluten, peu consommatrice de ressources et très résistante à la sécheresse.

En plus des croquettes concoctées à partir des mouches soldats noires, nous proposons des compléments alimentaires à base de vers de farine : la « cure reminéralisante » et la « récompense santé ».

2023 arrive à grands pas. Quels sont vos projets ?

Le premier objectif est de gagner en notoriété. Nous souhaitons faire connaître notre activité, mais aussi étendre nos clients et notre parc de distribution de manière à pouvoir développer davantage notre entreprise.

Pour l’heure, ékinoé propose 2 recettes de croquettes qui conviennent aux chiens et chats adultes ou seniors, stérilisés ou non. La différence ne réside pas dans la composition, mais dans la quantité d’énergie journalière à apporter. Nous avons mis en place un calculateur au gramme près pour que les propriétaires puissent adapter la ration en fonction de leur animal et de son activité physique. Par la suite, nous envisageons d’élargir notre gamme, notamment en élaborant une recette pour les chatons et les chiots.

