Entretien avec Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA : « Le Relais de la SPA permet de sauver des animaux »

Dimanche 18 mai, la SPA organise sa première course solidaire à l’occasion de ses 180 ans (dont Woopets est partenaire), au Domaine national de Saint-Cloud (92). Ce challenge inédit, alliant sport, bonne humeur et sensibilisation à la protection des animaux, permet au public de « contribuer à soigner et sauver un animal grâce aux dons générés pour l’événement ». Pour en savoir plus, découvrez notre interview exclusive de Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA depuis 2018.

Avant de braquer notre loupe sur la course solidaire, passons en revue l’évolution de la SPA, qui souffle ses 180 bougies cette année…

La Société Protectrice des Animaux (SPA) a vu le jour en 1845, et a été reconnue d’utilité publique par Napoléon III en 1860. Aujourd’hui, elle compte 64 refuges en France, dont un refuge pour les chevaux dans l’Orne. Nous avons 6 Maisons SPA, situées dans les centres-villes pour renforcer notre présence territoriale et mener des actions pédagogiques. La SPA possède également 12 dispensaires, dans lesquels nous soignons gratuitement les animaux des personnes à faibles ressources. De plus, nous avons mis en place des clubs jeunes, pour permettre aux enfants de prendre part à la vie du refuge.

L’an dernier, 43 742 animaux ont été sauvés (12 253 chiens, 28 547 chats, 2 942 NAC, animaux de ferme et équidés) et plus de 40 000 adoptions ont été réalisées à la SPA. Depuis que nous avons repris les manettes il y a 7 ans avec mon équipe, nous avons redonné une image plus transparente de la SPA. Je suis très content du travail que nous avons accompli avec le conseil d’administration qui m’entoure !

Comment l’idée de créer le Relais de la SPA est-elle née et quel est l’objectif ?

Nous sommes partis de l’idée que, pour faire avancer la cause animale, il est nécessaire de s’intéresser de près à la génération montante. Nous voulons que la protection des animaux devienne une idée essentielle à la construction des futurs adultes, d’où la création de cet événement familial.

De plus, la SPA souhaite mettre un point d’honneur au mieux-être de l’animal, mais aussi de l’Homme. Les participants peuvent courir avec leur chien lors d’un canicross, en individuel ou en relais. Dans le cadre de la course solidaire, chacun sollicite son entourage pour réunir la somme nécessaire à son départ, ce qui nous permet de récupérer des dons. J’espère qu’au fil des années, le Relais de la SPA deviendra un rendez-vous annuel !

Les participants ont le choix entre plusieurs formats de courses (10 km en individuel, canicross de 5 km ou relais de 2x5 km) qui ont vite affiché « complet ». Combien de personnes attendez-vous ce dimanche ?

Nous avons enregistré un total de 535 participants… sans compter les chiens ! Pour moi, l’objectif est rempli et j’espère que l’année prochaine, il y en aura 2 fois plus. Nous avons fait le plein très rapidement, ce qui promet une ambiance festive. Par ailleurs, cela prouve que le public est motivé. Tous ces participants ont récolté des dons pour prendre le départ. La meilleure collecte, qui s'élève à 3 165 €, revient à un duo qui participera au relais 2x5 km.

Les bénévoles et les salariés de la SPA sont les témoins directs des affres de l’abandon et de la maltraitance. Tout au long de l’année, leur quotidien est rythmé par des sauvetages et des soins aux animaux en quête d’une famille aimante pour la vie. Dimanche, le public prendra le relais des refuges, à sa manière, en courant pour la cause animale. Comment les équipes de la SPA accueillent-elles cet événement et l’engouement du public ?

Dimanche, 140 volontaires seront présents sur les lieux pour assurer l’événement. Ils sont extrêmement positifs, car le Relais de la SPA permet de sauver des animaux et de faire connaître l’association.

Pour info, la SPA rassemble 815 collaborateurs. Nous avons énormément recruté et créé des échelons intermédiaires au niveau régional. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur 5 000 bénévoles – un nombre qui a augmenté de 25 % en 2 ans –, dont 1 000 enquêteurs. Ce sont eux qui se déplacent lorsque nous recevons des signalements de maltraitance. Ce n’est pas une mission facile, surtout quand on aime les animaux…

Quels sont les autres projets phares de la SPA cette année ?

La SPA organise ses journées portes ouvertes le week-end des 24 et 25 mai. Nous serons également présents au Hellfest, le plus grand festival de métal d’Europe. Par ailleurs, France 3 prépare une émission exceptionnelle animée par Stéphane Bern et diffusée au début du mois de juin, pour fêter les 180 ans de la SPA.

D’autres projets, axés sur l’agrandissement du réseau, sont aussi prévus. Nous allons inaugurer un refuge flambant neuf à Saint-Germain-du-Pinel en Bretagne, et un second à Millau en Occitanie.

Tous nos projets sont possibles grâce à la confiance et à la générosité du public. La SPA vit uniquement grâce aux dons, qui nous permettent de financer des actions en faveur de la cause animale.

Plus d’infos sur relais.la-spa.fr. Un nouveau Relais de la SPA aura lieu en 2026, et les inscriptions pour cette 2e édition ouvriront d'ici la fin d'année.