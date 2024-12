Enfermés volontairement dans une caisse scellée avec du ruban adhésif, deux chiots hurlaient pour attirer l’attention des passants

Conscients du danger qu’ils encouraient, les chiots qui se sont retrouvés dans cette boîte suite à un acte malveillant avaient envie de s’en sortir. Un passant a entendu leurs plaintes et leur a permis de poursuivre leur vie dans de meilleures conditions, à l’abri de la faim et de la peur.

La scène s’est déroulée en octobre 2024, à New South Wales, en Australie, rapporte The Dodo. Un homme se promenait dans la rue comme à son habitude et a été stoppé dans sa marche en entendant des cris qui ressemblaient à des appels à l’aide. Il a tourné la tête et a découvert la présence d’une boîte blanche, scellée par un ruban adhésif. Il s’est empressé d’ouvrir la boîte en question et a fait la rencontre de deux chiots très jeunes, à qui quelqu’un avait décidé d’ôter les chances de survie.

RSPCA / Facebook

Une première nuit de réconfort

Lorsque le passant a croisé la route des deux chiots, il n’a pas vu d’autre option que de les ramener chez lui, pour les mettre en sécurité. Les petits canidés, au pelage brun mêlé de noir, ont donc trouvé le réconfort ce soir-là, dans la maison de cet homme bienveillant.

Dès le lendemain, le passant est entré en contact avec la RSPCA New South Wales et les petits ont pu être soignés. Les bénévoles ont confié les chiots à l’hôpital vétérinaire de Sydney, avant de les intégrer au refuge.

RSPCA / Facebook

Reprendre des forces

Une fois au refuge, dans un environnement aussi bienveillant, les chiots ont pu reprendre confiance en eux. Vaccinés et bien soignés, ils ont peu à peu pris du poids et gagné en autonomie. Les bénévoles se sont montrés très présents pour ces deux boules de poils qui n’auraient peut-être pas survécu sans l’intervention du passant attentif.

RSPCA / Facebook

La direction du refuge rappelait l’importance de faire appel à un refuge lorsqu’une situation financière ne permet pas de prendre en charge des chiots, ou pour toutes les autres raisons. L’abandon d’un animal est puni par la loi et des enquêtes sont régulièrement menées pour remonter jusqu'à l’identité du coupable.

« Nous sommes tellement soulagés de cette fin heureuse »

En effet, pour les deux chiots prénommés Monty et Mindy, l’avenir s’éclaire désormais après des débuts compliqués. Intégrés suffisamment jeunes dans un refuge engagé, ils ont toute la vie devant eux. La direction de la RSCPA New South Wales annonçait dernièrement la belle nouvelle : « Ils ont trouvé leur foyer pour toujours, où ils peuvent vivre la vie qu’ils méritent ».