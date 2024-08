4 chiots livrés à eux-mêmes dans une boîte posée près d’une rivière suscitent l’empathie d’une bienfaitrice

Il y a encore quelques jours, Hawk, Hazel, Hunter et Halo n’imaginaient sûrement pas se retrouver blottis les uns contre les autres dans un panier confortable. Leur quotidien était en réalité tout l’inverse, car ils ont été abandonnés dans une boîte au milieu de nulle part. Par chance, ils ont croisé la route de bons Samaritains dévoués sur leur chemin.

La vie n’a pas commencé de la meilleure façon pour les chiots Hawk, Hazel, Hunter et Halo. Cette fratrie a été abandonnée sur le bord de la rivière Mangawhero, près d’Ohakune (Nouvelle-Zélande) avant d’être retrouvée par un habitant du coin. Rukmini Vadke a pris le relais pour s’occuper aux mieux des jeunes chiens.

Cette dernière a fondé son propre refuge, le Mama Mini's, au sein duquel elle prend soin d’animaux en détresse et sans personne sur qui compter : « J'accepte les chiens qui ont été réellement sauvés, et non ceux d'un propriétaire d'animal irresponsable qui cherche une issue » déclarait-elle au New Zealand Herald.

Des orphelins dans le besoin

Alors, quand le bienfaiteur est venu lui rendre visite avec la fratrie de chiots abandonnée, Rukmini a immédiatement accepté de l’aider. Les quadrupèdes avaient besoin de soins, car ils souffraient de malnutrition et des dizaines de vers grouillaient dans leur intestin. Heureusement, leur sauveteuse disposait de l’expertise nécessaire pour les secourir. Elle les a progressivement remis sur patte et bien plus encore.

Elle expliquait qu’il était primordial qu’ils reçoivent de l’amour, et c’est d'ailleurs tout l’enjeu de son association : « Le plus important, c’est qu’ils ont reçu l’amour d’une maman, d’où le nom du refuge, sous la forme d’un bain chaud, de câlins, de bisous et d’un lit confortable. Ma propre meute de 5 chiens les a également réconfortés » témoignait-elle.

Une nouvelle vie en perspective

Rukmini a commencé à leur chercher des « foyers d’accueil pour toujours », comme elle les appelle, afin qu’ils soient intégrés au sein d’une maison de façon temporaire, puis définitivement si tout se passe bien.

Tous ont quitté le refuge les uns après les autres pour poursuivre leur vie et nagent dans le bonheur. L’abandon n’est plus qu’un lointain souvenir, tout comme la solitude. Ils ne manqueront plus jamais de rien.