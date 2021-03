En vacances sur une île mexicaine, cette femme finit par sauver plus 20 000 chiens errants

Aujourd’hui, Isla Mujeres ne compte presque plus de chiens et chats errants, alors qu’ils étaient des milliers il y a une vingtaine d’années. Une situation que la petite île mexicaine doit à une admirable femme venue des Etats-Unis.

Il y a 25 ans, Alison Sawyer Current, originaire de Boulder dans l’Etat du Colorado, découvrait Isla Mujeres. Elle devait passer un mois de vacances sur cette île située au large de Cancun, au Mexique, mais elle avait décidé de s’y installer définitivement.

Un choix qu’elle avait fait pour venir en aide aux innombrables chiens et chats errants qu’elle y avait vus. Elle en avait d’ailleurs été choquée. « Des chiots partout, sortant des buissons et sur les bords des routes », raconte la dame de 67 ans à People. « Ils souffraient de la gale et étaient couverts de puces, de tiques et de cicatrices », poursuit-elle.

Elle ne pouvait pas ne rien faire pour tous ces animaux en détresse. Elle a alors fait construire une maison sur l’île en 2000, puis des cliniques vétérinaires pour la stérilisation des chiens et des chats. Elle y a consacré un million de dollars provenant de son portefeuille d’actions. Des dons ont ensuite commencé à affluer pour l’aider à assurer le fonctionnement de ses établissements. Alison Sawyer Current a également fondé l’organisation Isla Animals en 2001.

A ce jour, ce sont plus de 20 000 canidés et félins errants qui y ont été stérilisés. Avec l’aide d’une équipe de bénévoles, elle a également réussi à trouver des familles pour 2000 de ces animaux. Ils ont été adoptés aux Etats-Unis et au Canada pour la plupart.

Arturo Dzul Leon, vétérinaire de 35 ans exerçant à Cancun, se rend plusieurs fois par semaine à Isla Mujeres pour participer aux soins des animaux sauvés par Alison Sawyer Current, qu’il dit « beaucoup admirer ». D’après lui, les rues de l’île ne comportent presque plus de chiens et de chats errants. Il y a 12 ans, « nous comptions 14 chats et 7 chiens par personne. A présent, vous pouvez trouver 3,7 chats et 1,8 chien par habitant », indique-t-il.