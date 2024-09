En trouvant un souvenir gardé pendant 20 ans, une jeune femme apprend la relation unique que son papa avait noué avec sa chienne

Les animaux laissent les traces de leurs pattes sur notre cœur. Les moments passés en leur compagnie constituent de merveilleux souvenirs. Mais une fois qu’ils s’en vont, ces amis tranquilles, un grand vide se fait ressentir. Récemment, une internaute a été émue en découvrant la relation unique entre son papa et sa chienne décédée 20 ans plus tôt.

Sur TikTok, l’utilisatrice @coffeeprincessirl a partagé sa découverte émouvante. Dans un coffre appartenant à son père, elle a trouvé la photo d’une chienne accompagnée d’une note datant de 2 décennies.

Son papa avait écrit le nom de sa défunte compagne à 4 pattes, Dutchess, ainsi que la date de son euthanasie. Il a également dessiné un visage triste versant beaucoup de larmes, et a noté : « Tu vas me manquer. »

Comme le soulignent nos confrères de Newsweek, c’était sa manière d’exprimer son chagrin à la mort de son animal de compagnie. « Il n’a jamais été du genre sentimental, donc voir cela après toutes ces années m’a vraiment émue », confie sa fille.

© @coffeeprincessirl / TikTok

« Elle ne l’avait jamais vu pleurer autant »

Cette dernière a ajouté qu’elle ne se souvenait pas de Dutchess, qui a exhalé son dernier souffle quand n’était encore qu’un bébé d’un an. À cette période, la boule de poils était très âgée et malade.

Après le décès de sa chienne, son père parlait souvent d’elle. La photo et la note ont fait prendre conscience à l’utilisatrice @coffeeprincessirl de l’impact que cet animal a eu sur la vie de son papa. Il aimait profondément Dutchess, un sentiment puissant que les années n’effaceront jamais.

« Il avait l’habitude de faire de longues promenades et de rester assis dans un champ pendant des heures, déclare-t-elle, ma mère a dit qu’elle ne l’avait jamais vu pleurer autant [à sa mort]. »

© @coffeeprincessirl / TikTok

Des internautes ont partagé leur témoignage

Les images publiées sur TikTok ont atteint plus de 338 000 vues à ce jour et 57 000 mentions « j’aime ».

« Je pense souvent au chien de mon enfance. Il est mort il y a 20 ans, et je me souviens encore de son visage et de sa couleur. Il me manque tous les jours », confie un dénommé Joël. « J’ai trouvé une note dans la maison de mes grands-parents que mon père avait écrite en l’honneur de son chien à l’époque : "À Oliver, le meilleur chien que j’ai jamais eu." Il s’était dessiné avec son chien, en mettant des cœurs autour d’eux », témoigne un autre internaute.

Nous terminerons par cette citation de Ben Hur Lampman : « Le meilleur endroit pour enterrer un bon chien est dans le cœur de son maître. »