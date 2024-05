Solutions funéraires, importance du souvenir, évolution de la réglementation : comment les Français vivent-ils le décès de leur animal de compagnie ?

« Quelqu’un m’a demandé quelle était la chose la plus difficile dans le fait d’avoir un chien. J’ai répondu : lui dire adieu », a écrit l’universitaire Marjorie Garber. Nombre de propriétaires d’animaux se reconnaissent dans cette citation. Les chats, les chiens et autres petites bêtes sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille. Quand l’heure de rejoindre le pont de l’arc-en-ciel arrive, ces partenaires de vie exceptionnels laissent leurs propriétaires en deuil. Une enquête menée par Datapets pour Esthima en février 2024 se penche sur la manière dont les Français vivent la disparition de leur animal de compagnie. Zoom sur les résultats.