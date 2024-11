Grâce à ses sens aiguisés, ce chien aveugle peut courir avec son frère cheval en évitant les collisions (vidéo)

Pour leur santé, il est capital de maintenir actifs les chiens aveugles et de les stimuler en les incluant dans les activités de la famille. Pour Sunny, un toutou aveugle qui vit au grand air, ce n’est, semble-t-il, pas un problème. Entouré de ses humains, mais aussi d’autres chiens, de chevaux, de poules et d’ânes, Sunny a appris à aiguiser son ouïe, son odorat et son toucher pour se déplacer dans le monde. Dernièrement, cette capacité lui a permis de transformer une situation critique en un moment vraiment magnifique.

Une scène digne d’un film

Capturée en vidéo par la maîtresse du toutou au pelage clair, cette scène surréaliste semble tout droit sortie d’un film. On y voit un poulet et 2 chiens courant sur un sentier d'automne avec un magnifique cheval galopant derrière eux. Comme l’a expliqué la propriétaire des animaux, l’équidé nommé Benji devait certainement être en train de réaliser son rêve de devenir un cheval de course, ou alors il avait tout simplement été effrayé par un écureuil.

fortheloveofsmiley / Instagram

L’un des 2 toutous était Sunny et bien qu’il n’ait pas d’yeux pour le voir arriver par derrière, il a tout de même réussi à sentir qu’il se rapprochait de lui et à s’écarter à temps de son chemin. Une performance admirable qui a permis au chien aveugle d’éviter une effrayante collision.

« Effrayant et beau en même temps ! »

Publiée sur Instagram et relayée par Parade Pets, cette vidéo témoignant des sens aiguisés de Sunny a beaucoup impressionné les spectateurs.

fortheloveofsmiley / Instagram

A lire aussi : Endeuillée par la mort de son mari, une femme ouvre son coeur à 2 petits chiens qui espéraient ne jamais être séparés

« C'était effrayant !! Je suis si content que Sunny ait pu s'écarter assez vite ! Il est incroyable ! Je n'arrive pas à croire qu'il ait dépassé un cheval et qu'il ait su intuitivement quand tourner à gauche même s'il est aveugle ! », a commenté avec enthousiasme l’un des internautes. Nombre d’entre eux ont en effet eu peur pour Sunny tout en admirant la beauté de la scène. « Waouh ! Effrayant et beau en même temps ! », a ainsi ajouté quelqu’un.

fortheloveofsmiley / Instagram

Cette scène majestueuse aurait pu se terminer différemment, mais heureusement, malgré sa cécité, Sunny est toujours conscient de ce qui l’entoure et il peut ainsi continuer à courir près de son grand frère équin sans problème !